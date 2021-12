Aunque se desconocen los detalles sobre el aspecto y el estilo de las cartas, un funcionario de la ciudad le dijo a The Sun: “Tenemos previsto repartir hasta las 20,000 tarjetas en persona o notificando por correo a los residentes que reúnan los requisitos para recogerlas”.

Si vives en Santa Ana, California, y eres uno de los miles de residentes que esperan un pago de estímulo otorgado por la ciudad, revisa tu correo cuidadosamente. Las cartas de pago han sido enviadas por correo a los residentes elegibles, reseñó el periódico The Sun el sábado 11 de diciembre.

Ten cuidado con lo que botas. Esta es una advertencia que no querrás obviar: revisa bien los sobres en tu buzón y no deseches de inmediato lo que consideres que es correo basura, pues podrías recibir el pago de estímulo de 300 dólares y arrojar la carta sin darte cuenta de que contiene un dinero que a nadie le viene mal.

Esta advertencia es similar a las emitidas anteriormente cuando se enviaron los cheques de estímulo de 1,400 y 600 dólares. En esos casos, los sobres que contenían las tarjetas de pago no llevaban ninguna marca que indicara que eran una carta oficial del Servicio de Impuestos Internos​ (IRS en inglés), comentó el referido periódico.

Así que debes considerar esta información como una advertencia justa para inspeccionar a fondo tu correo en busca de una carta que verifique tu elegibilidad y confirme cuándo podrás recoger tu ayuda económica, mencionó el diario The Sun en su reporte sobre los pagos de 300 dólares para quienes califiquen en Santa Ana.

Esta ayuda es parte del Programa de Estímulo para los Residentes de Santa Ana, donde se enviará un total de 6 millones de dólares en pagos. Las personas elegibles recibirán tarjetas de débito Visa prepagadas de 300 dólares, indicó el informe del diario The Sun.

Sin embargo, no pudo especificar qué zonas han obtenido y cuáles siguen esperando sus tarjetas. Para poder optar a las ayudas, los índices de pobreza de las unidades de alquiler deben estar por encima de la media de Santa Ana, que es del 42%, explicó The Sun.

Hasta ahora se han distribuido unos 2,700 pagos a los residentes que cumplen los requisitos, lo que significa que todavía se deben otros 17,300 pagos, según el funcionario municipal citado por The Sun. “Tenemos varios días más en diciembre para completarlos”, agregó el funcionario.

Pero, ¿de qué cheque sorpresa se trata y quiénes serían elegibles? De acuerdo con el medio de noticias The Sun , las personas elegibles para estos pagos adicionales son aquellas a las que se les enviaron cheques de estímulo por debajo de la suma que en realidad deberían haber recibido.

Aunque un tercer pago se envió automáticamente a las personas que no presentaron una declaración pero recibieron beneficios de jubilación, sobreviviente o discapacidad del Seguro Social, beneficios de Jubilación Ferroviaria, Ingreso de Seguridad Suplementario o beneficios de Asuntos de Veteranos, muchos elegibles quedaron por fuera.

Deben darse prisa para reclamar el dinero

Sin embargo, estas personas deben darse prisa para registrarse y reclamar su pago ya que los controles finalizarán el 31 de diciembre, lo que significa que solo quedan tres semanas para registrarse. Pero, ¿cómo puede registrae? La forma más sencilla de hacerlo es presentar una declaración de impuestos de 2020.

Una vez que el IRS tenga esta información, podrá evaluar si un contribuyente es elegible o no para el cheque sorpresa de diciembre equivalente a 1,400 dólares. Aquellos que sean elegibles para recibir los pagos “plus-up” podrán revisar el estatus de su pago usando la herramienta Get My Payment del IRS.