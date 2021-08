Advertencia disparos Aeropuerto Kabul: Pidieron que no llegaran al aeropuerto

Los talibanes también hicieron su propio comunicado, expresando que ellos prometía una transición pacífica, pidiendo a las personas que no temieran por los futuras represalias; ese fue un mensaje claro para que la embajada de Estados Unidos suspendiera las operaciones que llevaban realizando desde primeras horas del día y advirtieran a los estadounidenses que aún no se encontraban a salvo que al final del día se refugiaran en el lugar y no intentaran llegar al aeropuerto.

Ese pedimento sólo hizo que los ciudadanos afganos se preocuparan aún más por la situación, por lo que comenzaron a abarrotar las avenidas principales y el caos en el aeropuerto se viralizara en las diferentes imágenes que se compartieron en redes sociales, donde los habitantes han expresado la situación que acontece en estos instantes, en su país. Archivado como: Advertencia disparos Aeropuerto Kabul