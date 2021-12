En Maryland, acotó Fox News, las escuelas públicas del condado de Baltimore tuitearon que son “conscientes de una amenaza anónima publicada en TikTok dirigida a todas las escuelas de los Estados Unidos”, aunque “las fuerzas del orden han investigado esta amenaza y han determinado que se originó en Arizona y no es creíble”.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) publicó en Twitter pasadas las 8.00 de la mañana del viernes que está “consciente de los informes públicos que sugieren posibles amenazas a las escuelas el 17 de diciembre de 2021”, sin embargo, “el DHS no tiene ninguna información que indique ninguna amenaza específica y creíble a las escuelas, pero recomienda que las comunidades permanezcan alerta”.

Una de las publicaciones “hace referencia a una amenaza a la seguridad escolar ‘para todas las escuelas de Estados Unidos, incluso las primarias’, el viernes 17 de diciembre de 2021”, según un mensaje enviado por el distrito escolar del condado de Surry, en Carolina del Norte. Pero el distrito mencionó: “aunque no creemos que la amenaza sea creíble, estamos monitoreando de cerca la situación”.

La advertencia de tiroteo escolar llega a Georgia y emiten comunicado (pulsa en la imagen para ver el video)

“Muchas de nuestras escuelas han recibido preguntas sobre una publicación en las redes sociales que se está difundiendo y que habla sobre tiroteos escolares y amenazas de bomba. Tenemos entendido que esta publicación preocupante se ha compartido ampliamente esta semana en comunidades de todo el país. Parece ser parte de una tendencia nacional de TikTok y no se originó en nuestro distrito escolar. Hemos escuchado informes de otros distritos de que el mismo correo está circulando en sus escuelas. Si bien no creemos que la amenaza sea creíble, nuestros oficiales de recursos escolares y los líderes escolares estarán monitoreando de cerca la situación durante el día escolar. Además, la policía local está al tanto y proporcionará visibilidad adicional alrededor de los campus escolares”, indicó un correo electrónico de las Escuelas Públicas del condado de Gwinnet, en Georgia, enviado a los padres este viernes.

El mensaje agregó: “Sabemos que muchos de nuestros estudiantes y familias han visto esta publicación y la han compartido con otros. Nuevamente, esta publicación no hace referencia a ninguna escuela del condado de Gwinnett. Si bien el tema de la publicación es preocupante, no se originó en nuestro distrito escolar y no hay evidencia de que sea una amenaza creíble para ninguna de nuestras escuelas”.