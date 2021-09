Del otro lado, Google ya está enfrentando una queja del U.S. Justice Department relacionado con prácticas monopólicas y ha sido demandado por 36 estados y Washington, D.C ., en un caso donde enfrenta los cargos de comisión que la compañía impone en los desarrolladores de aplicaciones que venden por medio de la Google Play Store. “Esto es algo importante para Apple”, dice Clark “… y Google también es culpable en esta área”.

Cómo evitar pagar mucho para las aplicaciones de Apple y Google

“Algo que Google y Apple no quieren que sepas es que puedes descargar una aplicación en tu iPhone o Android y luego ir al sitio web del fabricante y registrarte para el servicio y evitar la estafa añadida del 30%”, expresa Clark.

Aunque Apple no ha hablado públicamente sobre si tiene intenciones de relajar sus políticas anti guía voluntariamente, Google reconoce en una publicación de blog que, “si no encuentras la aplicación que estás buscando en Google Play, puedes bajar la aplicación desde la tienda de aplicaciones dele rival o directamente en el sitio web del desarrollador. No queremos imponer las mismas restricciones como otros operadores de sistemas móviles lo hacen”.