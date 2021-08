Lanzan advertencia del cheque por hijos para indocumentados

El crédito tributario incluye hasta $300 dólares por mes por niño menor de 6 años, y $250 dólares por mes por menores de 6 a 17 años, apunta Efe. En total, las familias pueden recibir hasta $3,600 por niño menor de 6 años y $3,000 por niños de 6 a 17 años.

No obstante, miles de padres de familia han expresado sus dudas sobre recibir el pago, especialmente entre los padres indocumentados, señala Efe. Un informe reciente indica que aproximadamente cuatro millones o más de niños elegibles para los pagos podrían estar quedando en desventaja, según el Center on Budget and Policy Priorities.