Las temperaturas cayeron por debajo del punto de congelación, incluso en sitios al sur como la ciudad de San Antonio, y las viviendas que ya habían estado sin electricidad durante horas no tenían certeza de cuándo regresaría la luz y la calefacción, luego de que la red eléctrica del estado programó apagones rotativos, los cuales son más comunes durante el verano, cuando las temperaturas alcanzan los 38 grados Celsius.

Una intensa tormenta invernal sumió el lunes a Texas en una emergencia helada y dejó sin electricidad a más de dos millones de personas, además de causar el cierre de tiendas de alimentos y de carreteras que se tornaron peligrosas por la nieve, informa The Associated Press.

Emergencia en Houston

En Houston, donde las autoridades del condado habían alertado que el congelamiento podría crear problemas en la escala de los enormes huracanes que azotan la costa del Golfo de México, un proveedor de electricidad dijo a The Associated Press que es probable que no se restablezca el servicio en algunos hogares hasta el martes.

Más de 500 personas se refugiaron en un albergue, pero el alcalde Sylvester Turner dijo que otros centros de calentamiento tuvieron que ser cerrados porque esos lugares también se quedaron sin energía.

Las autoridades estatales dijeron que el aumento de la demanda y el frío que dejó fuera de servicio a algunas centrales eléctricas habían llevado al sistema de Texas más allá de sus límites.

“Este fenómeno meteorológico realmente no tiene precedentes. Todos los que vivimos aquí lo sabemos”, dijo Dan Woodfin, director sénior de operaciones del sistema en el Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas, según The Associated Press.

Suscríbete a nuestro boletín semanal y participa por una gift card de $100 cada mes. Recibe tus noticias favoritas en tu bandeja de correo electrónico desde hoy mismo.

Archivado como: Black Ice Georgia