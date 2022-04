El abuso financiero en la etapa adulta es muy común, y suele ser producido, principalmente, por los familiares directos de las personas, que aprovechan la oportunidad o las limitaciones físicas o psicológicas de los pacientes para realizar movimientos financieros no autorizados o coaccionados. Este tipo de abuso, según las estadísticas proporcionadas por la OMS, puede encontrarse en al menos el 10% de la población adulta, que muchas veces se ve despojada de sus ahorros o ingresos.

El abandono de los adultos mayores es una tendencia preocupante; en estos casos, los familiares más cercanos deciden abandonar por completo las responsabilidades como cuidador principal de su familiar. Esto puede ocurrir de varias maneras; por ejemplo, enviar al adulto mayor a un asilo o casa de cuidado y no visitarlo nunca más o, bien, dejarlo solo en una vivienda sin alguien que realice visitas para verificar su estado físico y mental.

Abuso sexual

El abuso sexual en adultos mayores es uno de los tipos de abuso con menos prevalencia, con 1.9% de agresiones sexuales reportadas, pero esto no significa que no exista, sino que, en la mayoría de los casos, el abuso no es registrado de manera oficial. Al menos 30% de los adultos mayores de 65 años han sido víctimas de abuso sexual, y el 83% de estas residen de manera permanente en instituciones especializadas en el cuidado de personas mayores.