Critican en redes sociales a Adrián Uribe por darse un beso con su novia

El comediante y Thuany Martins festejan el Día Internacional del beso

La polémica surge porque esta demostración de amor está prohibida ante el coronavirus

El comediante Adrián Uribe, famoso por conducir el programa de 100 Mexicanos dijeron, recibe críticas al publicar foto con su novia, la edecán brasileña, Thuany Martins al darse un beso en plena cuarentena por coronavirus, ya que las demostraciones de amor en contacto físico están prohibidas.

Los señalamientos al violar las medidas preventivas para evitar la propagación del Covid-19 no faltaron luego que el comediante publicara una foto con ella durante la celebración del Día Internacional del Beso, sin embargo, esta conmemoración cae precisamente en una fecha en que los abrazos y besos están prohibidos.

Los fans no olvidaron ese pequeño “detalle” y de inmediato se lo hicieron saber al cómico a través de la cuenta de Instagram de Univisión, en la cual además le criticaron la diferencia de edad (19 años él mayor) así como comparar la apariencia entre ambos, ya que le dicen que se ve muy mayor.

Adrián Uribe conoció a Thuany Martins cuando ella participaba en el programa de 100 Mexicanos dijeron como edecán, allí se dio el flechazo entre ambos y desde entonces mantienen una relación. La joven mujer luce una espectacular figura y se ve de inmediato la diferencia de edad, sin embargo el comediante también luce un cuerpo bien trabajado.

En la imagen se observa a la pareja en una playa, mientras se dan un tremendo beso que impactó a propios y extraños. Ante esto una de las primeras personas comentó lo siguiente: “¿Y el aislamiento y distancia social? Me parece que este medio tendría que ser para compartir información relevante y objetiva con relación al Covid-19 y no poner. Mal ejemplo de las cosas que no se deben hacer…. Por Dios Día internacional del beso en medio de una pandemia mundial, donde hasta el momento el único medio de prevención que tenemos es aislarnos y distancia”.

A pesar de que el comediante publicó la foto en su cuenta de Instagram este 13 de abril de 2020, muchas personas aseguran que no es actual, sin embargo, la polémica no paró en las redes sociales.

Así lo explicó uno de los seguidores: “Y para empezar esa foto vieja no vengas hacer drama dónde no lo hay como se dejan llevar por las cosas , investiguen antes de abrir la boca”.

“Pero besos no ando el coronavirus”, “no besos Covid-19”, “coronavirus”, “se olvidó el distanciamiento social”, fueron otras de las advertencias.

Pero alguien más quiso demostrar conciencia y dijo lo siguiente: “Qué inconsciente, que se suba a su condominio no se puede bajar a la playa en Acapulco por la pandemia el Gobierno puso restricciones, por gente como ellos podemos muchos ponernos en riesgo”.

Alguien más comentó: “Voy a dar mi opinión por favor no me regresen mensajes porque se los voy a regresar para atrás. ¿Pero cuál es el afán de tomarte fotos besuqueándose? Es lo que yo opino que más en estos momentos que no dicen que tenemos que estar separados en casa en este momento y ¿Cuál es el afán de estar enseñando a besuqueándose, abrazándose como sea? Horrible, horrible”.