Al cuestionarles cómo logran mantener una armonía fuera de los escenarios, Consuelo Duval comentó: “Dicen por ahí que una amistad que termina jamás fue amistad, nuestra amistad es irrompible, inquebrantable y finalmente triunfó, eso se nota a leguas, eso ya quedó supera atrás”.

Y añadió: “Nos reencontramos para darnos todo el amor que el tiempo que nos separamos no nos dimos y treparnos en el escenario y saber que el público nos ama y les gusta tanto vernos juntos es un regalazo para nosotros”.

Pero fue inevitable hablar de la muerte del papá de Adrián Uribe y platicó sobre ello y su profesionalismo: “Mira afortunadamente en este tiempo no me ha tocado trabajar, pero si me hubiera tocado lo hubiera tenido que hacer porque así es la vida y el show tiene que continuar”.

Luego agregó: “Al público que ya pagó un boleto no le vas a salir a darle una explicación: ‘buenas tardes antes de empezar este show quiero decires que estoy pasando por un mal momento, no voy a estar tan chistoso, ojalá de todos modos se rían, no'”.

“La gente va a divertirse, va a olvidarse de sus problemas entonces, uno tiene que salir y además yo creo que el escenario para nosotros así como para el público, uno como comediante es terapéutico porque sales y se te olvida también que tú mismo estás pasando por un problema y se hace una simbiosis con la gente”.