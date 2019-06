Página

Mi hijo adolescente no descansa: ¿qué hago?

¿Qué pasa si mi hijo no duerme lo suficiente?

Consejos para ayudarle a descansar mejor

La adolescencia es un periodo de muchos cambios, tanto internos como externos; es en esta edad donde los jóvenes empiezan a descubrir al mundo y a sí mismos, todo mientras intentan balancear los quehaceres de su vida escolar, familiar y social, todas estas tareas los convierten en adolescentes que no duermen.

No suena a una tarea fácil, pues es posible que deseen comerse al mundo de un bocado, pensando que no habrá tiempo suficiente para disfrutar todo lo que desean hacer en su vida. Sin embargo, los jóvenes deben saber que el descanso es parte fundamental de una vida exitosa y equilibrada, y aunque probablemente les pese tomarse unos minutos de quietud, éstos son necesarios para mantener una buena salud física y mental que les ayude a lograr las metas que se propongan.

Si piensas que tu hijo adolescente no está descansando lo suficiente, te recomendamos seguir los siguientes consejos para lograr que no vean el descanso como una obligación, sino como una inversión para crecer saludables y felices.

Realizar actividad física

Las actividades diarias traen consigo una carga importante de gasto energético; sin embargo, ésta no es suficiente para “agotar” a un adolescente, y aunque no se trata de que caigan rendidos al final del día, sí es importante que liberen toda esa energía excedente que les impide dormir a una hora adecuada. Hacer deporte, salir a dar una caminata, jugar en familia, son solo algunos ejemplos de actividades que los adolescentes que no duermen pueden realizar y que seguramente les ayudarán a dormir tranquilamente las horas recomendadas para su edad.