Todos hemos escuchado las terribles estadísticas relacionadas con el embarazo adolescente. Pero por suerte hay muchas cosas que se pueden hacer para evitarlo. De acuerdo a Sarah Brown, CEO de La Campaña Nacional para Prevenir el Embarazo Adolescente y no Planeado : “El decline [de embarazos adolescentes] ha sido promovido por tres factores: más adolescentes están esperando para tener sexo; también tienen menos parejas sexuales y usan mejor los anticonceptivos.” Si quieres que tu familia sea parte del decline, aquí hay 15 consejos para que empieces a trabajar.

Como cualquier padre sabe, hay mucho de qué preocuparse cuando se crían niños. Desde enseñarles a ir al baño hasta lidiar con bravucones en la escuela y los novios. Y si pensabas que el trabajo se termina cuando tu hijo entra a la adolescencia, es tiempo de que sepas la verdad: los adolescentes son difíciles. Además, no siempre toman las mejores decisiones, y tienen sexo. ¡Que empiece la diversión!

Sé abierta y honesta con tu hija desde una edad temprana, habla sobre las consecuencias del sexo sin protección, explícale la posibilidad real de un embarazo no planeado y de contraer una ETS, y escucha lo que ella tiene que decir.

A veces hay que asustar un poco. El sexo adolescente puede ser glorificado en los medios con frecuencia. Mientras que los adolescentes siempre estarán tentados a volverse sexualmente activos, es crucial que te asegures de que tu hija también conozca las partes feas. Enséñale sobre lo difícil que es ser una mamá adolescente y sobre las enfermedades que puede conseguir si no se cuida.

La inseguridad es común en los adolescentes, y depende de ti asegurarte de que tu hija sepa qué tan importante es para ti y para los demás. Alguien que se valora pasará tiempo con personas que la respeten. Y quienes la respeten respetarán su decisión de no tener sexo.

Te guste o no, los amigos de una adolescente suelen ser sus confidentes principales. Así que asegúrate de conocer a sus amigos y de que ellos te conozcan. La honestidad respecto a con quién ella pasa su tiempo es clave para prevenir un embarazo no deseado.

En un mundo ideal esta conversación sucedería mucho antes de que tu hija decida tener sexo, y no cuando te diga que está embarazada. Es importante que tu hija sepa que puede abrirse a ti con respecto a cualquier cosa, y que tú estarás ahí, sin juzgarla, para apoyarla y amarla.

9. Asegúrate de que TÚ eres la fuente principal de consejos de tu hija

Asegúrate de darle a tu hija tantos o más consejos que sus amigas, incluso si no quiere escucharlos. Cuando considere sus acciones, tus palabras sonarán en su cabeza y después te lo agradecerá.

10. No te vuelvas exigente

“¡Porque yo lo digo!” no funciona en estos casos. No puedes exigir un comportamiento sin explicar tus razones. Si no ofreces consejos tangibles con hechos reales o experiencias que apoyen tu opinión, perderás credibilidad.