Un rato de diversión se convirtió en el último día de una joven

Una adolescente turca falleció después de asfixiarse con su propio vómito

La familia culpa al parque de diversiones por no haber detenido el juego cuando vieron que la joven estaba mal

¡Vuelve a ocurrir tragedia en Parque de Diversiones! Una joven proveniente de Turquía, asistió a un viaje con su familia a un parque de diversiones y terminó convirtiéndose en la peor pesadilla de sus familiares. La joven subió a un juego llamado Kamikaze, donde al momento de subir vomitó y por la fuerza del juego terminó desmayándose.

Lamentablemente, la joven al momento de perder el conocimiento se ahogó con su propio vómito. Sus familiares pidieron la ayuda del parque, pero los ignoraron y no pararon el juego en ese momento; poco después, la joven fue llevada en ambulancia al hospital donde no pudieron salvar a la joven y falleció. La familia se expresó en medio de comunicación, informando que el parque no quiso hacerse responsable de lo que pasó.

De acuerdo con el Daily Mail, una adolescente murió después de asfixiarse con su propio vómito en un parque de atracciones turco llamado Kamikaze. La familia fue la que quiso informar en medios de comunicación lo que había pasado y la negligencia que tuvieron las autoridades del parque, quienes no auxiliaron a la joven.

Según mencionó la familia, la muerte de su hija fue provocada después de que los operadores supuestamente se negaron a detenerlo. Esa es la razón suficiente para decir que de haber actuado de inmediato, la joven podría haber salvado su vida ya que una intervención temprana pudo haber hecho que quedara en un 'susto'.