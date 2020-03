El Gobierno de Donald Trump confirmó este viernes que ha dado su visto bueno final a una norma para almacenar muestras de ADN de los inmigrantes indocumentados, una polémica medida que ya se aplica en la frontera a través de un programa piloto y que entrará formalmente en vigor en abril, reseñó la agencia Efe.

Más de cuatro meses después de proponer la medida el pasado 21 de octubre, el Departamento de Justicia publicó este viernes un aviso en el Registro Federal que indica que su regla definitiva sobre el tema se publicará el próximo lunes 9.

A partir de entonces, deberán transcurrir 30 días para que el público presente comentarios antes de que la medida entre oficialmente en vigor, un plazo que vence el próximo 8 de abril.

