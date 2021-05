La Miss Universo Andrea Meza aclaró los rumores de que supuestamente es hija de Ana Gabriel

La mexicana por fin habló sobre sus padres biológicos

Todo surgió a raíz de que una periodista mexicana lo aseguró A dos semanas de que la Miss Universo Andrea Meza se coronara como triunfadora, uno de los rumores más polémicos que le han surgido es que supuestamente es hija de la cantante Ana Gabriel, misma que no se ha pronunciado al respecto pero que sí tiene una hija adoptiva, pero ahora, la ganadora del certamen encaró dicha versión y habló de sus padres biológicos. ¿La quieren demeritar a como dé lugar? Desde que Andrea Meza triunfó en Miss Universo ya le inventaron que está supuestamente casada, aspecto que desmintió por una sesión de fotos que realizó en vestido de novia cuando era embajadora de turismo en el estado de Chihuahua de donde es originaria en México. Andrea Meza ‘encaró’ los rumores de ser hija de Ana Gabriel También se dijo que Telemundo le habría ‘comprado’ la corona en Miss Universo, posteriormente muchos comentarios aseguraban que era ‘apoyada’ por gente de El Chapo Guzmán, luego que estaba saliendo con un americano y era su novio, después que el vestido rojo que la hizo ganadora era un plagio del diseñador, pero la bomba estalló cuando se aseguró que era hija de Ana Gabriel. Todo comenzó cuando en un canal de YouTube no verificado, llamado ‘Suavesuave’ una voz en off dijo que Andrea Meza habría sido criada por una familia de Chihuahua en México, pero que no era su familia biológica, asegurando que la misma Miss Universo habría admitido que su verdadera madre era la cantante Ana Gabriel.

La periodista Shanik Berman echó más leña al fuego Cuando en el canal de YouTube se afirmó que la Miss Universo era supuestamente hija de Ana Gabriel, hasta se llegaron a reproducir varias palabras que la mexicana supuestamente dijo al respecto: “Yo fui adoptada por una familia amorosa y hermosa de Chihuahua pero quienes me dieron la vida son personas a quienes he visto solamente dos veces en mi existencia y respeto profundamente. Sí, mi madre biológica es la cantante Ana Gabriel con quien de ello, tengo mucho parecido físico y estoy consciente de ello”. Pero según la voz en off de dicho canal (de dudosa procedencia), Andrea Meza no quiso dar detalles de su padre pero supuestamente sí admitió ser hija de Ana Gabriel: “No diré detalles de él, porque a ese hombre lo he visto muy poco. Te puedo decir que mi familia son los Meza de Chihuahua, a ellos los quiero, idolatro y amo, son mi adoración, pero la mujer que me dio al vida es Ana Gabriel, y no quiero hablar del tema”.

Ahora, de viva voz, la Miss Universo deja en claro los rumores La periodista mexicana Shanik Berman puso más énfasis en este tema cuando en su cuenta de TikTok escribió en un video sobre el tema: “Ana Gabriel crió a la hija de su asistente mientras Andrea Meza, Miss Universo, su verdadera hija fue dada en adopción, ¿qué hará ahora la cantante?”, afirmó la rubia de espectáculos. Sin embargo, ante dicha situación, el programa ‘Suelta la Sopa’, conversó en Nueva York con la triunfadora mexicana quien se encuentra en plena gira por medios de comunicación hablando sobre su reinado, las actividades que planea y cómo ha encarado diversos rumores como el de Ana Gabriel, apenas en sus primeros días como Miss Universo.

Miss Universo, Andrea Meza habla sobre su ‘relación’ con Ana Gabriel Las cámaras del programa ‘Suelta la Sopa’ entrevistaron a la mexicana sobre varios temas y ella se mostró feliz: “Estoy feliz de disfrutar esta hermosa ciudad, lo he vivido al máximo, he andado bastante ocupada entre que las entrevistas, la gira de medios y disfrutar la ciudad poquito a poquito voy conociendo y me ha encantado tener la conexión con la comunidad latina en Estados Unidos, ver lo grande que es, lo mucho que trabaja y lo mucho que contribuyen al país”, manifestó. Pero antes de hablar de los rumores de lo de Ana Gabriel, contó una anécdota que le sucedió con Miss Chile quien le puso un protector en la piel, pero terminó manchándola: “Fue el día de la final, estuvo divertido, creo que ella estaba más asustada que yo y le digo ‘Dany ayúdame’ porque claramente no me alcanzo a poner en la espalda y me empieza a ayudar y dice ‘ay no, ay no, es que te hice una mancha’ y yo tranquila no pasa nada, aparte teníamos un abata y con eso lo disfrazas, las luces, al final ni se nota nada, yo despreocupadísima”, aseguró.

Andrea Meza habló sobre sus padres biológicos El reportero de ‘Suelta la Sopa’ le hizo la pregunta que todos esperaban sobre Ana Gabriel y que supuestamente es hija de la cantante, a lo que la Miss Universo Andrea Meza contó cómo fue que tomó esos rumores: “Me reí, no tengo idea de dónde viene ese chisme, me queda muy claro que mis padres son mis padres biológicos y no tengo nada más que decir al respecto”. Pero los rumores de ese supuesto parentesco ¿llegaron hasta oídos de los papás de la mexicana? Ella contó si le dijeron algo al escuchar las especulaciones de su supuesta ‘relación de madre e hija’ con Ana Gabriel: “No no existe esa duda en mi mente y ni siquiera he tocado el tema con ellos, pues un chisme más, luego salió también que yo era hija de Chabelo, que estaba casada… mil cosas”, expresó Andrea Meza.

La mamá de la Miss Universo estaba pasando por un momento difícil de salud Los rumores que se han desatado por su triunfo en Miss Universo no preocupan para nada a Andrea Meza quien asegura que está enfocada en sus actividades de trabajo: “No me molestan”, fue clara y además es justo mencionar que hace unos días, su mamá, la señora Alma Carmona Jaques, pasó por un complicado momento de salud al tener que ser operada de emergencia por un tumor en la cabeza. La mexicana expresó lo que sintió al enterarse de la noticia: “Fue difícil porque el día que supe que no iba a venir era el día que ella se suponía que llegaba aquí a Florida, entonces mi papá puso en el grupo de la familia ‘En camino’ y yo dije: ‘Ok, despegando todos juntos’ y en otro grupo de WhatsApp me di cuenta que mamá se había quedado en casa y yo dije: ‘¿Qué está pasando?, no me quisieron decir porque no querían distraerme'”, comentó.

La gente no se quedó sin comentar a lo respondido por Andrea Meza sobre Ana Gabriel Los comentarios en el video de Suelta la Sopa sobre el polémico tema, no se hicieron esperar: “La gente armándole sus chismes y ella feliz mientras otros buscándole. Jajaja Bien por ti Andrea. Me alegra que tomes los chismes y malos comentarios de quien vienen. Así es la gente de infeliz. Déjalos ser, total. No tienen nada productivo que aportar al mundo”. “Eres demasiado lista Andrea, que bueno que no haces caso de tanto chisme, que víene de las envidias…tu sigue disfrutando la fiesta…Viva Andrea, Viva México “, “Eres muy inteligente y muy elegante. Que bueno que los chismes de gente tonta no te molestan. Que bueno que ganaste. El jurado escogió muy bien”, “En la foto que pusieron de su familia, Andrea se parece a su mamá, mujeres hermosas!!”, expresaron otras personas.

Ana Gabriel no se ha pronunciado al respecto Otras personas le recomendaron que no se tomara los chiles muy a pecho: “Muy linda que nada le robe la paz siempre hay personas que les molesta los triunfos y quieren venir arruinar”, “La Sra Ana Gabriel es la reina de la música y la srita. Andrea Meza es la reina de la belleza”, “Me he reído como loca ! Quien se inventa esas cosas?”, “En repetidas ocasiones Ana Gabriel ha dicho que es estéril que nunca pudo embarazarse”. Hasta el momento, la cantante Ana Gabriel no se ha pronunciado respecto a dichos rumores de que supuestamente es la madre biológica de Andrea Meza, Miss Universo, sin embargo se sabe que tiene una hija adoptada y que vive muy contenta en EEUU ofreciendo conciertos periódicamente. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE LO QUE DIJO LA MISS UNIVERSO

¿Le tienen envidia? La gente asegura que todos los rumores para Andrea Meza son malintencionados La gente considera que le envidia de varias personas hacen que se produzcan esos chismes que quieren ‘manchar’ el triunfo de Andrea Meza como Miss Universo: “No cabe duda que hay gente que le molesta el éxito de los demás , siempre inventando chismes, cuando no una cosa u otra”, “Por envidia le hacen chismes”, “De Ana Gabriel pues lo único de verdad es que ambas (tanto al cantante como la Miss Universo) tienen ancestros asiáticos. Ana Gabriel tiene mitad Japonés y la Miss Universe tiene mitad Chino”. “Es igualita a su mamá”, “Los mexicanos están tan lavados de cerebro por ver tantas novelas. Que se inventan cosas”, “Bueno, nuestra hermosa Miss desmintió que es hija de Ana Gabriel y que está casada. Por favor, si alguien con contacto a ella ve esto dígale que también desmienta lo de la corona comprada, lo del presidente de Chihuahua, lo de AMLO, lo de Telemundo, en fin, solo para callarles la boca de una vez a los peruanos ardidos, incluso Philipinas apoya a Andrea, también Tailandia, Latinoamerica, Estados Unidos, todos menos Perú”.