Una de las personalidades que aseguran haber visto a la protagonista de varias telenovelas mexicanas, es la ex Miss Universo Alicia Machado, quien ante el cuestionamiento de su compañera Gaby Spanic, no dudó en confesar uno de los secretos mejores guardados de Adela Noriega.

Ante este comentario, la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, no dudó en confesar uno de los secretos mejores guardados de la actriz mexicana, revelando el lugar en donde posiblemente se encuentra Adela Noriega desde su retiro de las telenovelas en el año 2008.

El portal People en español logró rescatar parte de la platica que tuvo Gaby Spanic con Alicia Machado, mientras que ambas se encontraban tomando el sol en el jardín de la casa. Durante su platica, la protagonista de “La Usurpadora” puso en la mesa el tema de la desparecida actriz: “De Adela no he sabido nada, ella desapareció”.

“Por respeto a su individualidad y privacidad no voy a decir en dónde, sé en qué edificio vive. Ella se dedica a los bienes raíces. Tiene una compañía de bienes raíces y tiene terrenos, departamentos y casas”, detalló en ese momento el periodista, argumentando que era muy probable que la retirada actriz ni siquiera sale a ningún lugar, ya que no se le ha visto en ningún momento en alguna área pública.

"¿Será la sorpresa que está preparando @sueltalasopatv para esta semana? ¿En que Telenovela te gustaría verla?", se leía en el texto donde pusieron el video. De inmediato los mensajes de los usuarios no se hicieron esperar, y muchos de ellos señalaban que no era la Adela Noriega.

‘Es Photoshop’, ‘se parece a Marlene Favela’

“Es un Photoshop con un video de Marlene Favela”, “No es Adela.. es Photoshop con Marlene”, “Enserio por fin si esto es verdad ojalá aparezca Adela Noriega sería fantástico se le extraña. Bella excelente actriz, “Es una mezcla de Salma Hayek y de Marlene Favela”.

Otros de los comentarios que se podían leer eran los siguientes: “Parece Grettell Valdez o Marlene Favela…, “Esa no es Adela. Adela no necesita arreglarse nada pues es bella por naturaleza y hacerse cualquier cosa es destruirse el rostro y si no lo hizo de jovencita hoy en día no tiene caso”, “Si es Adela y luce hermosa”.