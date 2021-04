“¿Será la sorpresa que está preparando @sueltalasopatv para esta semana? ¿En que Telenovela te gustaría verla?”, se leía en el texto donde pusieron el video. De inmediato los mensajes de los usuarios no se hicieron esperar, y muchos de ellos señalaban que no era la Adela Noriega. VER VIDEO AQUÍ

‘Es photoshop’, ‘se parece a Marlene Favela’

“Es un Photoshop con un video de Marlene Favela”, “No es Adela.. es Photoshop con Marlene”, “Enseriooo x fin si esto es verdad ojalá aparezca Adela Noriega sería fantástico se le extraña. Bella excelente actriz, “Es una mezcla de Salma Hayek y de Marlene Favela”.

“Parece Grettell Valdez o Marlene Favela…, “Esa no es Adela. Adela no necesita arreglarse nada pues es bella por naturaleza y hacerse cualquier cosa es destruirse el rostro y si no lo hizo de jovencita hoy en día no tiene caso”, “Si es Adela y luce hermosa”.