A pesar de ser una de las actrices más exitosas de los últimos años, Adela Noriega no ha aparecido en televisión desde 2008, año en que protagonizó Fuego en la sangre, pero ahora, en reveladora entrevista, la reconocida productora Carla Estrada da a conocer el motivo por el que la artista no vuelve a las telenovelas.

¿Ha estado en contacto con ella?

A la pregunta de sí ha estado en contacto con la actriz mexicana Adela Noriega, de quien se ha dicho que radica en Estados Unidos, especificamente en Miami, Florida, Carla Estrada dijo que estuvo cerca de ella cuando falleció su madre, la actriz Maty Huitrón, hace poco más de tres años.

“(Pero) siempre han estado cerca de mí Reyna (hermana mayor de la actriz) y Adela en momentos importantes de mi vida y yo en los momentos de ellas, pero no, de verdad que para mí también es como una interrogación ¿qué pasa con Adela? No, no la he visto desde hace mucho”, dijo Carla Estrada.