Adela com apenas 16 anos, quando ainda diziam que ela tinha algo com Pedrito Fernández e que ela ainda apenas iniciava sua carreira artística. É curioso que na mesma entrevista dessa foto, ela pontua que sua maior dificuldade inicialmente foi atuar com o ponto eletrônico, foi o mais difícil dela dominar. 📺🎬📽 #AdelaNoriega #lasestrellas #AdelaNoriegaBrasil #televisa #lasestrellas #actriz #AtrizMexicana #80s #revista #mexico #telenovela