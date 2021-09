“Sí había estado delicada de salud, pero gracias a Dios no es cáncer. Fuera de eso, mi hermana está en perfecto estado. Pedimos muy cordialmente que antes de dar alguna información, primero investiguen bien, de igual forma, gracias por sus bendiciones”.

Reyna Noriega, hermana de la actriz, se expresó en 2018 de la siguiente manera en sus redes sociales luego de los rumores que aseguraban que Adela Noriega no la estaba pasando de lo mejor: “Queremos desmentir lo que se ha estado diciendo sobre el estado de salud de mi hermana, su supuesta enfermedad de cáncer”.

Fue a principios de los noventa, en plena cúspide de su carrera, que la actriz Adela Noriega reconoció, aunque no dijo nombre alguno, que sí había tenido “algo” con un político. ¿habrá sido Carlos Salinas de Gortari, con quien se dice que incluso tuvo un hijo?

Llegó a negar a Salinas de Gortari

En una entrevista que el concedio a la periodista Pati Chapoy, meses antes de su ‘desaparición’ de la vida pública, Adela Noriega aseguró que no conocía al expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, además de que ese rumor afectó su vida privada.

“Confirmó ante la cámara que hasta la fecha no era madre, que no tenía planes de hacerlo pronto y sentenció que no tenía nada que ver con Carlos Salinas de Gortari”. Sobre su supuesto hijo, dijo que se trata de su sobrino, Luis Alejandro, hijo de su hermana Reyna (Archivado como: Cecilia Occelli exesposa de Salinas de Gortari habla de la relación que tuvo con Adela Noriega).