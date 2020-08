Revelan lo inesperado para Adela Noriega

Destapan que la actriz mexicana sería investigada por Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México

Por otra parte, aparecen supuestas fotos del hijo que habrían tenido Adela y Salinas de Gortari

Mientras se asegura que la actriz mexicana Adela Noriega podría ser investigada por Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México, aparecen supuestas fotos del hijo que habrían tenido ambos.

En un video que está disponible en el canal de YouTube de Productora 69, el periodista Jorge Carbajal reveló lo inesperado para Adela Noriega, y por primera vez, mostró imágenes de su supuesto hijo.

En primer lugar, Jorge Carbajal y su compañero, El Filip, recordaron que la última telenovela en la que participó Adela Noriega fue Fuego en la sangre, en 2008, y después de terminar las grabaciones, supuestamente la actriz mexicana “huyó” a Miami, Florida, donde tiene una casa.

“Rara vez, en estos 12 años la llegaron a ver de compras en alguna ocasión y luego salió toda la historia de que estaba enferma de cáncer, aunque su hermana Reyna dijo que no era cierto”, comentó Jorge Carbajal.

Supuestamente, la productora Carla Estrada estaba en pláticas con Adela Noriega para que regresara a la televisión, pero esto no sucedió.

Según contó el periodista Rafael Loret de Mola en uno de sus libros, Cecilia Occelli, exesposa de Carlos Salinas de Gortari, cacheteó en una ocasión a Adela Noriega en un hospital, por lo que tuvieron que intervenir los guardias de seguridad de cada una de ellas para separarlas.

“Efectivamente, no fueron dos hijos los de Adela Noriega. Me confirmó alguien que está metido en la política que no tiene dos hijos Adela, tiene uno, y al día de hoy tiene 32 años, no sé como se llama, pero siempre lo tuvo que tener oculto por órdenes de Carlos Salinas de Gortari para evitar mayores problemas tanto con la esposa como con los hijos”, aseguró el periodista Jorge Carbajal.

