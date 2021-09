Un claro ejemplo fue el guapo actor de telenovelas William Levy, quien no dudó ni un minuto en halagar y piropear a la conductora de Hoy Día, después de que Adamari López presentara al cubano con un sin fin de bonitas palabras para el actor, algo que por supuesto no pasó desapercibido para nadie.

Se sabe que Adamari López siempre se ha caracterizado por ser una mujer bastante risueña y carismáticas en el medio artístico, ganándose no solo el cariño de sus fieles seguidores y del público hispano, sino también de varias personalidades del espectáculo, quienes caen rendidos a la ternura y carisma que la también actriz presume.

Ante esto, Adamari López no dudó en presumir a William Levy como su acompañante de esta noche, llenándolo de halagos y piropos durante la presentación en su video de Facebook: “Nueva semana de competencia en Así se baila, y nosotros estamos con invitado especial, William Levy se encuentra con nosotros, muuuy guapoooo”.

Tras este piropo y la pregunta de Adamari López de cómo se encontraba en ese día, el actor originario de cuba William Levy, con su ya característica galanura, no dudó ni un segundo en responder y asegurar que se encontraba muy feliz por estar al lado de una mujer tan hermosa como lo era la conductora puertorriqueña:

Por supuesto que los piropos entre William Levy y Adamari López no terminaron ahí, ya que después el actor cubano, mostrando su caballerosidad, aseguró que la puertorriqueña cada vez se veía más hermosa, pidiéndole tips y consejos para conservarse siempre “tan bella y joven” como ella:

Tras esto, Christian de la Fuente voltea junto a Mariana Seoane y aseguran que el programa será un gran show: “Estamos felices, es un gran show, además de que esta semana es la primera vez que se va una pareja y la verdad esto de decidir quiénes son las mejores pareja de la noche no es fácil, porque uno nunca quiere lastimar sus sentimientos”, comenta Adamari López al ir finalizado este video.

¿Los masajes reductivos y la disciplina sirvió para librarse de muchas tallas? Tal parece que sí porque el vestido de muñeca le asentó el cuerpo a Adamari López cuya cintura va que vuela para convertirse en una parecida a la de Thalía, ante el asombro de quienes decían que la boricua no lo conseguiría.

“Aquí les comparto fotos del look de la 3era Gala de Así Se Baila!!! Feliz de ser parte del jurado!”, escribió en la descripción de las imágenes donde se anima a hacer poses estilo ‘Marilyn Monroe’ levantando su pierna, pero lo que sin duda dejó a todos impactados fue su cintura reducida.

¿Cuerpo y cintura con masajes?

El esfuerzo de Adamari López está siendo recompensado ante las imágenes en las que presumió cuerpo y cintura en su punto máximo de disciplina y a sus 50 años se ve como una jovencita de 20 o 30 años, por lo que los comentarios en el Instagram de ‘Hoy Día’ al verla, la gente comentó:

“Definitivamente el mejor estado de una mujer es la soltería mírenla bella feliz”, “Estas Hermosa Feliz por ese logro, pero ya no rebajes más”, “Ella aparenta 30 y no 50”, “Cómo has cambiado”, “Wow rejuveneció unos 20 años se ve muy linda y feliz, amor propio”, “Hermosa una Barbie”, “Te pareces a la Adamari de las novelas mexicanas”, “Wow, este sí está bello”, expresaron ciertas personas.