Otra carta le indicó a Vieira Vidente que hay personas cercanas a Adamari López, no en su trabajo, que “por adelante le muestran una cosa y por atrás le muestran otra”: “Ella debe de tener mucho cuidado porque no quieren que regrese nuevamente con su marido, no la quieren ver feliz”.

“A mí no me convence que Adamari vuelva con Toni porque ella está haciendo todo esto por su hija. Él, con todo lo que yo veo en los videos que aparece todo el tiempo sin parar, ya es demasiado querer llamar la atención. ¿Quién era Toni antes de conocer a Adamari? Nadie”, se puede leer en otro comentario (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ ).

No pasó mucho tiempo para que usuarios reaccionaran a esta predicción sobre el futuro de Adamari López y Toni Costa: “Adamari, si estás mirando este programa, no dejes que nadie destruya tu relación. Toni se ve que te ama, pero las envidias nunca se van a acabar. Compra una medalla de San Benito para las envidias y las malas vibras”.

La familia se reencuentra y Alaïa fue la más feliz

“Vente Alaïa…”, dice Adamari López antes de que la pequeña de 6 años logre entrar, sin embargo, le dio pánico y la niña comenzó a decir: “No! Déjame, ya no, no, ya, tengo frío, ay no no, está muy fría, ya no puedo más”, dice Alaïa mientras se cuelga de la espalda de su papá.

La conductora de Hoy Día la quiso calmar, pero la niña no le hizo caso mientras ella siguió flotando en la gruta. Sin embargo, Adamari López lo único que repetía era que el agua estaba deliciosa. Los reclamos de la gente aparecieron y lejos de sentirse felices del reencuentro tras la separación, las personas ahora se indignan asegurando que todo fue un ‘montaje’ (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).