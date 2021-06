Adamari y Toni estarían tomando terapia religiosa

Elisa Beristain, conductora del programa Chisme No Like, aseguró que la hoy ex pareja formada por Adamari López y Toni Costa no solamente se encuentra en terapia psicólogica para salvar su relación, sino que también religiosa, a sugerencia de los papás del bailarín y coreógrafo español.

“Van a iniciar o ya están y esto es de los últimos cuatro días, en una terapia cristiana de pareja para que, con el apoyo de la religión, por la niña (Alaïa ) puedan salvar la relación”, dijo la periodista, a lo que Javier Ceriani respondió: “Por la niña, no se vuelvan a juntar”.