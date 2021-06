Adamari López por fin compartió el video de su primer viaje sin Toni Costa, tras anuncio de su separación

La boricua se fue a las Vegas con su hija Alaïa y no recibió los comentarios que esperaba

¿La hija de Adamari López se veía triste? A una semana de que Adamari López anunciara separación de Toni Costa tras más de 10 años juntos, ahora la conductora de ‘Hoy Día’ compartió un video de su primer viaje sin el bailarín español, durante ‘el escape’ que se dio luego de explotar ‘la bomba’ de su ruptura, pero su hija Alaïa ¿se veía triste? Los últimos días han sido un tornado de rumores para la ex pareja quienes lograban una relación sólida hasta que comenzaron los problemas que los separarían y aunque en estos momentos manejan su separación como ‘temporal’, a Adamari López no se le ve ninguna intención de reconciliarse. Adamari López sigue su vida ‘más feliz que nunca’ sin Toni Costa Tras compartir un video vestida de blanco, a cara lavada y desde la intimidad de su casa donde anunciaba lo que todos sospechaban, que estaba viviendo su vida ya sin Toni Costa como pareja, Adamari López lo confirmó en ‘Hoy Día’, para después ‘desaparecer’ el fin de semana y refugiarse con su hija Alaïa. Las dos asistieron a un evento de amigos de la boricua en las Vegas, donde aprovecharon para recorrer ciertos hoteles y distraerse de la vorágine de rumores que aún rodean la separación de la pareja, y las imágenes del viaje fueron compartidas en el canal de YouTube de la también actriz de 50 años.

Sólo Adamari López y su hija Alaïa con su nana disfrutando de las Vegas En el video aparece Adamari López desde el lujoso y majestuoso hotel Caesar’s Palace, donde aparentemente las medidas de seguridad contra el coronavirus ya están ‘más relajadas’ pues pese a estar rodeada de un número importante de personas, la actriz de 50 años no llevaba puesta su mascarilla, tampoco su hija Alaïa y su nana. Con el cabello suelto, sin tanto maquillaje, con una blusa holgada color amarillo y jeans, Adamari López se dirigió a su público: “Hola hola mi gente linda, un besito muy grande para todos, aquí estoy con Alaïa que está muy distraída y muy contenta, estamos en las Vegas viendo todo lo que esta maravillosa ciudad tiene que ofrecer”, comenzó saludando…

Una distracción después de confirmar su separación de Toni Costa Dentro del Caesar’s Palace en uno de sus pasillos más emblemáticos, la ex de Toni Costa tomaba a la gente que se realizaba fotografías mientras Alaïa interactuaba con su nana y de repente volteaba a la cámara muy tímidamente, lo que rápido provocó que más adelante, personas se alarmaran por el semblante de la niña. “Venimos sólo unos diitas nada más para que ella pudiera compartir y conocer, aquí estamos en el hotel Caesar’s Palace, enseñándole un poquito a Alaïa lo que es esta arquitectura que tiene y viendo todo lo majestuoso que hay aquí en las Vegas”, se escucha decir a Adamari López quien demuestra algo de cansancio en su cara.

¿Cansada o triste? La gente especuló de Alaïa y la propia Adamari López En su papel de ‘turista’, Adamari López se enfocó en dar un tour también a sus seguidores: “Ustedes saben también dentro de lo lindo que hay en cada una de las construcciones en los hoteles de Las Vegas, también hay muchísimas tiendas a las que va a poder venir a visitar de todas las marcas, de todos los precios, de todos los colores…”, dijo mientras aparecía un hombre detrás de ella… Pero se enfocó en Alaïa quien aparentemente estaba ‘acalorada’: “Alaïa está un poco acalorada, cuéntales”, mientras la niña se acercaba a la pantalla diciendo que quería agua enseñando cómo los dientes le estaban creciendo y posteriormente su famosa mamá la comienza a entrevistar cuestionándola si le gustaba Las Vegas, si hacía mucho calor y a todo, la pequeña respondía que sí.

¿Alaïa extrañaba a su papá Toni Costa? “Cuéntame un poquito del espectáculo de agua que vimos en el hotel Bellagio, ¿te gustó? Cómo era, cómo hacían las fuentes, cuéntales, al ritmo de la música ¿qué pasaba? subían y bajaban los chorros de agua al ritmo de la música pusieron el himno de los Estados Unidos y después una canción de Andrea Bocelli, ‘Por ti ¿moriré…?’ ¿Cómo se llama la canción? Por ti volaré, Dios mío…”, comentó equivocándose la boricua. Y quedó maravillada con su visita, sin esperar los comentarios que estarían por aparecer: “La cosa es que muy lindo porque cómo se ve la fuente haciendo al ritmo de la música diferentes movimientos, los chorros de agua lo alto que suben, pero seguimos nosotros disfrutando, voy a buscarle agüita a Alaïa y les muestro un poco más de lo que estamos haciendo aquí en Las Vegas”, finalizó.

Los comentarios para la boricua no dejaron de lado a Toni Costa Mientras las imágenes mostraban a Adamari López con su hija Alaïa disfrutando del show de las fuentes en el hotel Bellagio, era evidente que la pequeña extrañaba a su papá Toni Costa, pues cuando normalmente se presenta animada e interactuando, en esta ocasión se veía ‘apagada’ y en una de esas acercó la cabeza a su mamá para darle un beso a su mamá. Rápidamente los comentarios en torno a Alaïa comenzaron: “Ada. El Mundo te quiere y eres hermosa, seguro admiradores y otro amor estén esperando turno. Un padre como Tony no. El brillo de los ojos de la nena ya no es igual. Dios te de Sabiduría”, “Alaïa disfruta al máximo cuando está con sus papás, no hay mucho que ocultar, a la nena no se le ve del todo feliz, se le nota, yo voy viendo detalladamente todos los videos que están subiendo desde que sus padres se separaron, la nena perdió el brillo en sus ojos…”, y apenas comenzaban los mensajes…

“Alaïa perdió el brillo en sus ojos”, aseguraron de la hija de Toni Costa ¿Ya no es feliz? Los comentarios sobre la separación inundaron el video de Adamari López: “Pues sí falta Toni hasta yo lo extraño pero sólo ellos saben lo que pasó . Aquí lo lamentable es el sentir de la niña lamentablemente nosotros como adultos nos llevamos entre las patas a los hijos”, “Yo no se ustedes pero no veo a la niña igual antes la notaba mas alegre, los niños sufren mucho y más ella que siempre estaba más con Toni que con Adamari”. Y continuaron los mensajes: “Mis oraciones están contigo y tu familia. Dios puede restaurar al matrimonio mas roto”, “Ella es la luz de los ojos de su papá y viceversa..no es la misma”, “Tony hace falta en ese viaje!!”, “Esto se va a convertir en una competencia para ver quién es mejor padre. Yo me quedo con el papá que siempre ha acompañado a su hija en todas las actividades educativas y recreativas en disciplina”, “Alaïa no se mira tan feliz:( me imagino que extraña a su papá)”. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ EN LAS VEGAS

Mientras, Toni Costa contestaba mensaje sobre especulaciones Cuando todo esto sucedía, Toni Costa aparecía para levantar más sospechas…En una semana, a Toni Costa le inventaron que se separó por supuesta infidelidad con un hombre, que porque Adamari López se hartó de mantenerlo, que porque no ayudaba más a la boricua con su hija Alaïa, que si porque estaba muy enfocado en su trabajo como mentor en ‘Mira Quién Baila’ y un sinfín de rumores que ahora decidió dejar de lado. ¿A falta de dinero, se puso a darle ‘más duro’ al trabajo? Y es que mientras Adamari López no deja su status de conductora de uno de los principales matutinos de habla hispana del país, y que logró compaginar con su labor de actriz, Toni Costa se enfocó en dar clases de Zumba a sus fanáticas, pero la gente siempre lo tachó de ‘mantenido’ y ahora se puso a promocionar un servicio.

Mientras Alaïa se veía triste, el ex de Adamari López se enfocaba en otra cosa En días pasados, compartió un video promocionando una plataforma de streaming por lo que la gente aseguró que el español estaba buscando nuevas alternativas para ganar dinero, lo cuál es válido, sin embargo le será complicado quitarse el estigma de que Adamari López era la que llevaba ‘más dinero’ a la casa. Ahora, Toni Costa vuelve a hacer acto de presencia en sus redes sociales mediante un video en el que se le ve bailando y promocionando sus clases: “Seguimos bailando, cambiando vidas y llegando a sus casas a ritmo de @zumba , el mejor cardio que puedes hacer desde tu hogar! Entra en www.re4dy.com (link BIO) y adquiere tus clases diarias, semanales o mensuales!”, pero un comentario desataría especulaciones.