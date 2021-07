“Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, fueron dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, que eran egresadas del CEA (Centro de Educación Artística de Televisa), que tenían como esa importancia dentro de la misma empresa y que entendería yo que las iban a mirar más a ellas porque eran egresadas del CEA. A mí no me conocían”, contó en entrevista la presentadora. Archivado como: Adamari López veto Televisa

En una sincera entrevista con su ex publicista y amigo, Joe Bonilla, Adamari le contó cómo vivió el proceso cuando en 1997 llegó a tocar las puertas de Televisa para obtener un papel en “Pueblo chico, infierno grande”, la cual prometía ser una de las presentaciones más especiales de dicha televisora y estaban en búsqueda del protagónico; así que no perdió tiempo e hizo el casting.

Adamari López veto Televisa: Obtuvo el papel

De acuerdo con sus declaraciones en dicha entrevista, ella sí había obtenido el papel en el melodrama e incluso empezó a tomar clases en la prestigiosa escuela de Televisa, la cual es conocida como CEA, lo que le habían pedido es que modulara su acento puertorriqueño a lo que ella había accedido, además de un completo cambio de imagen, todo iba de maravilla, según lo acordado.

"A mí me dieron el papel. Yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen… Estaban empezando a hacer el trámite porque entendían que el papel era mío", confesó ante el micrófono de su ex publicista.