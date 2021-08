“No puedo creer que a los 50 esté tan bella”, “Es que yo admiro y amo a Adamari desde la primera vez que la vi en telenovelas”, “La verdad es que lo que se haya hecho, pero luce fenomenal”, “Estás en tu mejor tiempo y siempre me gusta ver tus vestidos”, comentaron algunas personas.

Una persona no dudó en defenderla de este tipo de personas: “Que mucha gente tóxica y agriada de la vida! En vez de elogiar sus logros y estar orgullosa de lo que la mujer puede lograr, las envidiosas solo tirando piedras y veneno. Triste que una mujer tiene que degradar a otra, de veras qué triste, tiene que estar infeliz consigo misma! Adamari, estas hermosa y bella”.

Por su parte, un admirador se expresó de la siguiente manera de Adamari López: “Buenos días, corazón. Con mucho respeto, te quiero decir que el cambio que has hecho te ha sido de maravilla y luces espectacular”, algo en lo que muchos se mostraron de acuerdo.

Cuando nadie se lo hubiera imaginado, los halagos para la ex de Toni Costa seguían aumentando, incluso algunos fueron subiendo de intensidad: “Esos pies me matan, qué hermosos”, “Muy hermosa con ese vestido blanco”, “Eres espléndida, magnífica, notable, única e irrepetible”, “Sensual, así es”.

“Que hable de sus operaciones”, fue la respuesta en la caja de comentarios de esta imagen, expresando su molestia ante la idea de que la actriz no había sido del todo sincera con la comunidad de seguidores que están al pendientes de ella, ya que ellos no creen que el ejercicio haya dado resultado por sí solo y consideran que también se dio una ‘ayudadita’.

Al parecer son varios los usuarios quienes opinan que la nueva imagen de Adamari López se debe a una operación y no a los ejercicios y dietas que tanto comenta la actriz y conductora puertorriqueña, por lo que le piden que mejor hable con la verdad y que mencione las operaciones que tuvo que realizarse para llegar a su peso ideal.

“Todos los días lo mismo”, comentó un internauta, que a los pocos minutos se encontraba entre los comentarios destacados debido a que varios usuarios piensan igual, de que el programa ahora se basa en Adamari López o lo que sucede con ella y han dejado atrás a los demás personajes de su matutino, lo que ya no les agrada.

Su aspecto físico no sólo fue nivel de debate en la imagen, sino también que fueron varios los usuarios que le pidieron a la cuenta de Hoy Día que cambie el contenido que suben a la plataforma, ya que en Instagram parece ser que su única fuente de información es la presentadora y no hay otras personas interesantes, o así lo han señalado los usuarios.

“Pero que sea sincera!! Quieren meterle por los ojos que fue dieta y ejercicio. Lleva años y no rebajaba una libra”, mencionó una seguidora en la página de Hoy Día, quien fue respaldada por otras personas, las que comentaron: “Si es verdad cuando uno rebaja todo le guinda en especial el área de los molleros y a esta la operaron todos esos pellejos para venir a decir que rebajó a fuerza de dieta y ejercicio”.

Algunos seguidores de la cuenta fueron quienes le pidieron a la actriz y conductora puertorriqueña que hable de la realidad de su proceso para bajar de peso, ya que ellos no creen que en realidad sea por dietas e incluso han mencionado que no es la primera vez que ella intentaba bajar de peso con ejercicio y una alimentación balanceada, por lo que creen extraño que está vez si le haya funcionado.

Se dicen cansados de Adamari López

Otros usuarios fueron constantes al decir que estaban bastante molestos de que en esa página sólo se centraran en el nuevo aspecto de Adamari López, en su situación matrimonial o incluso si su hija hacía algo novedoso o no, por lo que ya no les gustaba el contenido que suben y que llegan a “hartar” porque todos los días sacan el mismo tema.

“Pero ya está bueno, no tienen otra vaina que no sea Adamari y la hija o Tony, ya hartan”, comentó la internauta, en uno de los comentarios con más ‘me gusta’ ya que no era la única que se quejó sobre la presentadora o las personas que manejan la cuenta, pues ellos dicen que todos los días es lo mismo.