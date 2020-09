Adamari López, La Chiquibaby y Azucena Cierco visten con los colores de México

Con lo que no contaban las conductoras era que terminarían humilladas

Usuarios se les van con todo a Adamari y sus amigas

En pleno Día de la Independencia, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, así como La Chiquibaby y Azucena Cierco, visten con los colores de México en el programa Un Nuevo Día, pero algo sale mal y terminan humilladas.

A través de las redes sociales del show matutino, se puede ver una imagen de Adamari López y sus amigas vestidas con los colores de México, la cual tiene hasta el momento cerca de 5 mil likes y comentarios de todo tipo.

De verde, blanco y rojo, La Chiquibaby, Adamari López y Azucena Cierco no se imaginaban las reacciones de los usuarios.

“Cuidado hermosuras, no vayan a pisar a la chaparra sin talento”, “¿Y la vestida de rojo quién es? Por favor, que mal le queda ese vestido y los zapatos acentúan más sus piernas largas y flacas, por favor”, “Horrible”.

Por su parte, una internauta se expresó de la siguiente manera: “Desde que se fue Daniel Sarcos (de Un Nuevo Día) ese programa ya no es igual, y para completar, sacan a Rashel… Ya no es lo mismo y ustedes lo saben”.

Da la impresión que los admiradores del show matutino no han perdonado la serie de cambios que se han dado desde mayo pasado con las salidas de Héctor Sandarti, Erika Csiszer, Rashel Diaz y el Chef James y atacan sin piedad a las conductoras actuales, las menos culpables de la situación.

“Cuando no me gusta algo, lo digo, la calidad del programa bajó, ya no es entretenido y eso se ve en la pantalla”, expresó un usuario.

Pero quien recibiría las críticas más fuertes fue la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, a tal grado de pedirle que salga de Un Nuevo Día.

