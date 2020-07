Adamari López sigue en Un Nuevo Día, pero ahora preocupa por su salud

Durante la semana, los televidentes han notado la ausencia física de Adamari López en el programa matutino Un Nuevo Día.

Su compañera Chiquibaby confirmó que la presentadora está trabajando desde casa

Ahora muchos seguidores se preocupan por el estado de salud de Adamari

Durante la semana, los televidentes han notado la ausencia física de Adamari López en el programa Un Nuevo Día y esto ha desatado gran preocupación por su salud.

La presentadora tampoco ha aparecido en las contantes publicaciones que hace el programa a través de Instagram.

Esto ha despertado gran inquietud entre los fanáticos, ya que hace pocas semanas se conoció que Héctor Sandarti y Erika Csiszer habían quedado fuera del equipo.

Ante la angustia, preguntaron al resto de sus compañeros qué había pasado con Adamari López y Chiquibaby aclaró la situación.

“Está en su casa 🏠 transmitiendo ha salido todos los días, están viendo @unnuevodia ?”, dijo la rubia.

A otro usuario también contestó: “ella está en el show”.

Con estos comentarios confirmó que Adamari López sigue formando parte del staff de presentadores, pero que hace su trabajo desde el hogar.

La duda con la que muchos quedan es: Si todos están trabajando en el estudio, ¿por qué Adamari no?

Una situación similar se presentó a principios de 2019, cuando la actriz enfermó de influenza, por lo que algunos seguidores sugieren que podría tener algo que ver con su salud.

En aquella oportunidad, Adamari López terminó incluso hospitalizada y se vio seriamente debilitada, por lo que se mantuvo alejada de las pantallas mientras se recuperaba.

Cuando una seguidora preguntó “Donde esta Adamaris, qué pasa”, otra respondió con ironía “está enferma como siempre”.

“FALTA ADAMARIS LÓPEZ PA’ CUANDO VUELVE AL PROGRAMA”, preguntó Aponte, pero su inquietud sigue sin ser respondida.

Hasta el momento, se desconoce la verdadera razón por la que Adamari ha dejado el set de grabación y se ha confinado en su residencia.

En medio de un repunte de contagios en el país, muchos se preguntan ¿tendrá coronavirus? o ¿qué pasa realmente con la salud de Adamari López?

Amenazan a Telemundo si despiden a Adamari López de Un Nuevo Día, pero Chiquibaby confiesa qué pasó con ella (FOTO)

Amenazan a Telemundo si despiden a Adamari López de Un Nuevo Día. Admiradores de la actriz y conductora puertorriqueña se siguen preguntando por su paradero a través de las redes sociales, ya que hay un fuerte rumor que será despedida del programa matutino, al igual que pasó con Héctor Sandarti y Erika Csiszer.

En la cuenta oficial de Instagram de Un Nuevo Día de Telemundo, se puede ver una foto, que hasta el momento rebasa los 2 mil likes, de una de las conductoras del programa, La Chiquibaby, y que dice lo siguiente: “Nuestra @chiquibabyla te agradece por tanto cariño. Recuerda que con @unnuevodia ¡No estás solo!”:

Y cuando se pensaría que los seguidores de Un Nuevo Día se desvivirían en halagos para La Chiquibaby, ocurrió todo lo contrario, ya que varios de ellos amenazaron a Telemundo con dejar de ver sus programas, en especial Un Nuevo Día, si despedían a la boricua Adamari López.

“Yo miraba el programa, pero ya no me interesa porque Telemundo no escucha al televidente, me he enterado que van a sacar a Adamari, ya no los veré porque a los conductores y a la directora de ese programa no les interesa el público”, a lo que otras personas respondieron: “A ellos solo les interesa el rating, por eso cada día van bajando”, “Es cierto lo que se rumora, que Adamari no va a estar en este programa”.