Adamari López vivió unos instantes de pánico en Puerto Rico

La presentadora de Un Nuevo Día acudió hasta la zona devastada por el temblor de hace unos días

Los mensajes de los usuarios no tardaron en hacerse presentes

Adamari López vivió instantes de pánico en Puerto Rico tras estar cubriendo un reportaje sobre el temblor que azotó a la isla hace unos días.

Puerto Rico ha sido tendencia en las redes, pero lamentablemente no por sus paradisíacas playas ni por la alegría que transmite la isla, sino por los desastres naturales que han afectado a la zona.

Varios temblores han sacudido Puerto Rico, y Adamari López, la presentadora de Un Nuevo Día nacida en la isla fue hasta la zona de desastre para hacer un reportaje.

Sin embargo, la boricua no se esperaba que durante su estancia un alarmante acontecimiento encendería las alarmas, el cual fue captado en video.

En el clip publicado por la cuenta de Instagram del matutino, se puede ver a Adamari López junto a un sismólogo en el momento exacto en que un temblor sacudió Puerto Rico.

La conductora se podía ver muy tranquila y preparándose para entrar al aire, acomodándose un auricular y sosteniendo un micrófono cuando un temblor comenzó a surgir.

Esto ocasionó que Adamari López reaccionara muy asustada, pero el sismólogo que se encontraba con ella la contuvo. En ese instante, la conductora comenzó a reír y explicó que es una reacción ante el pánico.

“Me río cuando me pongo nerviosa, porque es algo que nunca se espera y termino hasta brincando pensando que así voy a lograr calmarme”, dijo Adamari durante la cobertura en la isla que ha sido azotada por temblores durante las últimas horas.

“Gracis a Dios él me agarró lo suficiente como para quedarme tranquila”, explicó la presentadora de Un Nuevo Día ante la reacción del experto en movimientos telúricos que logró controlarla.

“Continúa temblando en Puerto Rico! 🇵🇷 Capturamos el momento mientras @adamarilopez hablaba con el sismólogo y así fue su reacción ante los nervios. Seguimos informando desde cerca con toda nuestra gente de Puerto Rico”, escribió el show para acompañar el alarmante video.

Los comentarios de los internautas no se hicieron esperar al ver el video.

“Son réplicas y va a seguir por un mes”, comentó una seguidora.

Otro más lanzó una advertencia sobre Adamari López, señalando que está poniendo en riesgo su vida: “No debiste ir. Primero tu hija, tu salud, no debes exponerte, no hay consideración. Bendiciones para ti. Arriba Puerto Rico. Saldrán adelante”.

Otro más respondió: “Eso mismo es mi pensar. Adamari no debió ir a Puerto Rico. Eso le hace daño a su salud”.

Por otra parte, un seguidor destacó la labor de Adamari López: “Eres un ejemplo a seguir bendiciones Adamari. Dios te bendiga y te guardé siempre. El que te sigue te admira y respeta”.

Y más mensajes siguieron llegando: “Por qué te mandaron si eres muy nerviosa. Que Dios te guarde, mujer”, “Qué susto, Dios”, “Adamari López, tener siempre mucha calma para seguir con este desastre atmosférico. No es fácil, pero cuídate. Eres valiente. Dios te bendiga”, “Ada, yo entiendo tu voluntad de estar ahí en tu isla en estos difíciles momentos. Pero la verdad que atendiendo a todo lo que has pasado tus nervios no están como para haber ido. No estás en condiciones de estar allí el susto es inminente”.