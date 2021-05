Y mientras que la ex pareja de Adamari se encuentra esperanzado con volver a lado de su prometida, ya que en las redes sociales aún mantiene la imagen donde aparece junto a la puertorriqueña y su hija, aseguran que ella ya está decidida a terminar definitivamente con esta relación.

Adamari López. Lamentablemente la boricua más querida por los hispanos, Adamari López, ha confirmado la ruptura de su relación con el bailarín español Toni Costa, luego de estar juntos por más de diez años, y ahora aseguran que la conductora de Hoy Día está decidida a ya no volver.

“El amor se transformó”

Pero para mala fortuna de Toni, la conductora boricua de Hoy Día no piensa lo mismo que su expareja, según palabras de la periodista Mandy Fridmann, donde asegura que es por la madurez de ambos: “Esto tiene que ver con la madurez de cada uno con respecto a la relación”, aclara la periodista.

“Cuando ellos comienzan a hacer terapia de pareja, la intención era salvar la relación, pero cuando Adamari vio que esto no era posible, la terapia la siguieron haciendo para ver qué cierre más sano le podrían dar a la relación, Toni no lo toma así, cree que se puede salvar, para él esto no está cerrado, ama profundamente a Adamari, y ella dice que el amor se transformó”, comenta Fridmann.