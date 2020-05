View this post on Instagram

Esperando verles y compartir mañana del Oprah's Your Life in Focus: A Vision Forward Live Virtual Experience!!! Entren ahora mismo a ww.com/oprah y registrénse totalmente GRATIS! Estoy segura que disfrutaremos mucho esta nueva y emocionante experiencia de bienestar virtual. #elretodeAda #mimetaww #wellnessthatworks #myWW #embajadoradeWW #Ad