Existe la esperanza de que Adamari López y Toni Costa regresen

Aseguran que la ex pareja irá a terapia religiosa para salvar su relación

“Lo de la separación fue todo mentira”, expresan usuarios Parece que no todo está perdido. A poco más de dos semanas de que se diera a conocer que la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López y el bailarín y coreógrafo español Toni Costa habían terminado, ahora aseguran que la ex pareja irá a terapia religiosa para salvar su relación. En el programa Chisme No Like, conducido por Javier Ceriani y Elisa Beristain, el periodista argentino comentó en primer lugar que con todo lo que ha hecho la boricua en las últimas semanas, desde bajar de peso hasta llevar a cabo varias dietas, “en Telemundo no la cuidan”. Piden que cuiden “un poquito” a Adamari López En ese momento, se compartió el fragmento de una transmisión en vivo donde se observa a Adamari López mientras usa una computadora, pero lo que llama más la atención, es su espalda descubierta. Sin duda, su figura es muy diferente a la de meses atrás. “Está todo abierto el vestido con los micrófonos, pero cuidenla un poquito, ya que se operó y se hizo todo, ¿saben lo que cuesta bajar lo que bajó a los 50 años? “, expresó Javier Ceriani, sin que nadie imaginara lo que estaba a punto de decir Elisa Beristain (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Personas cercanas a Adamari López serían las que están filtrando información a diferentes medios de comunicación “Aquí está la situación, Adamari, adentro mismo en tu equipo, nuestras cucarachas nos informan cómo, cuándo, dónde y por qué con cosas que tú misma les has confiado, como esas pláticas con todo lo de tu esposo, como cuándo les platicaste cuando te estaban tratando de extorsionar pidiéndote dinero para que no saliera todo esto en revistas”, expresó Elisa Beristain. A continuación, la periodista aseguró que una de las personas que ha filtrado información de Adamari López es Rashel Díaz, quien formó parte del programa Un Nuevo Día, así como la actriz puertorriqueña Karla Monroig, entre otras, pero aún habría más por contar.

La boricua desconfiaría de todos en Hoy Día Según dicen, la boricua tiene la costumbre, al terminar cada emisión del programa Hoy Día, de despedirse de cada uno de los miembros del estudio, para luego quedarse por casi una hora platicando con sus compañeros del programa matutino. “Después de esto, nos dijeron que inmediatamente se fue del estudio, esto pasó el lunes, y que anda muy desconfiada, que anda completamente tímida”, comentó Elisa Beristain, quien recordó que hace tiempo la revista People en español pubicó sobre las supuestas ex parejas de Toni Costa.

Adamari y Toni estarían tomando terapia religiosa a sugerencia de los papás del bailarín Ya casi para finalizar con este tema, Elisa Beristain aseguró que la hoy ex pareja no solamente se encuentra en terapia psicólogica para salvar su relación, sino que también religiosa, a sugerencia de los papás del bailarín y coreógrafo español. “Van a iniciar o ya están y esto es de los últimos cuatro días, en una terapia cristiana de pareja para que, con el apoyo de la religión, por la niña (Alaïa ) puedan salvar la relación”, dijo la periodista, a lo que Javier Ceriani respondió: “Por la niña, no se vuelvan a juntar”.

Toni Costa “está trabajando más que nunca” Por su parte, Javier Ceriani compartió que lo que sería mejor en este caso es que se sepa la verdad y que tanto Adamari López como Toni Costa confiesen que no se llevan bien y que así como uno quiere una cosa, la otra persona quiere otra. “Si hay amor, está todo bien. Él no para de trabajar y hacer zumba, no entró en depresión, está trabajando más que nunca ahora, lo largaron y se puso a trabajar ahora, está en todas las ciudades de California”, concluyó el periodista argentino.

Reacciones de los internautas No pasó mucho tiempo para que seguidores de este programa compartieran sus puntos de vista sobre si es un hecho que Adamari López y Toni Costa irán a terapia religiosa para salvar su relación: “Que Dios los bendiga, hacen una pareja hermosa, que vuelvan y se perdonen y sean felices con su hija”, “Bueno, si hay amor y de verdad quieren que funcione, se resolverá. Si no, ni aunque vayan al Vaticano a la fuerza ni los zapatos”. “Espero si se reconcilien, hacen bonita pareja. Si el asunto tiene solución, está bien”, “Dejen que se reconcilien”, “A mí me han parecido siempre bonita pareja, ella es muy linda, qué malo que a una persona tan educada como dicen, que se despide de todos y habla con todos, le salgan con esa traición”.

Adamari López se frustraba por no poder bajar de peso Adamari López compartió que, respecto a su impresionante cambio físico, no podía llegar a los 50 años de vida (los cuales cumplió el pasado 18 de mayo) como se veía antes, pues no estaba contenta con ella misma y no tenía la figura que quería ver. “No pensaba que me estaba favoreciendo tampoco en términos emocionales. Decía ‘¿por qué no puedo bajar de peso?'”, comentó la boricua, quien reconoció que era algo que le frustraba, aparte que veía los comentarios de la gente de que estaba ‘muy gorda’ y que ‘no se veía bien’ (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

“¿Cómo pude llegar a eso?” A la pregunta de si llegó a sentir rechazo por sí misma al subir de peso, la actriz y conductora puertorriqueña comentó que no llegó a tal punto: “Yo creo que cuando entras en esa etapa, realmente no te ves ‘como tan gordo’. Yo veo fotos ahora y digo: ‘madre mía, qué gorda estaba’, la barriga me salía desde acá, parecía embarazada, ¿cómo pude llegr a eso?”. “Creo que tuve muchos momentos difíciles. Por primera vez después de haber pasado por el cáncer y haberme divorciado (de Luis Fonsi) fui al psicólogo, era algo que no había hecho nunca”, compartió la boricua, quien hace apenas un par de semanas anunció su separación de Toni Costa.

“Es mi error”, dice Adamari López Ahora, Rebecca Smith le recordó a la boricua que en alguna ocasión ella aseguró que su divorcio fue igual o más fuerte que su enfermedad, a lo que contestó de la siguiente manera: “En el momento en que yo estaba enferma, yo entiendo que contaba con ese apoyo”. En esa época, además del apoyo incuestionable de su familia, Adamari López creía que tenía el apoyo del hombre al que amaba, el cantante Luis Fonsi: “Tú sabes que uno a veces, equivocadamente, pone el valor en una cosa o en una persona, no es el error de nadie más, es mi error”.