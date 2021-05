Hace apenas unos días, Adamari López confirmó su separación de Toni Costa tras 10 años juntos

La actriz y conductora puertorriqueña reapareció más delgada que nunca

“Cuando estuvo gordita, a él no le importó. La apoyó y ahora lo abandona”, expresan usuarios Vaya semana tan complicada que ha tenido la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López luego de que confirmara su separación del coreógrafo español Toni Costa y ahora reaparece más delgada que nunca provocando todo tipo de reacciones. Llama la atención que en ninguna de sus redes sociales la boricua se ha hecho presente después del ‘fatal’ anuncio, por lo que tuvo que ser la cuenta oficial de Instagram del programa Hoy Día la que la presentara con su nueva figura, producto del ejercicio y de llevar una vida más saludable. Piden votar por el look favorito de Adamari López En esta publicación, que a la fecha tiene más de 20 mil likes, se presentan cuatro imágenes de Adamari López con diferentes vestuarios, en los que queda en evidencia el cambio que ha logrado en su físico, incluso en su actitud, por lo que se les pidió a los usuarios que votaran por su look favorito. Y aunque varias personas no dudaron en elogiar la belleza de la chaparrita, otras de plano no se quedaron con las ganas de ponerse del lado de Toni Costa, ya que consideran que la culpable de esta separación es ella y no tanto él, quien ha demostrado el gran amor que le tiene.

Se le van con todo a Adamari López “Qué tristeza, Toni estuvo con ella apoyándola siempre. Cuando estuvo gordita a él no le importó. La apoyó y ahora la abandona. Solo ellos dos saben los motivos, pero la niña los necesita y Toni siempre demostró ser un buen padre”, expresó una usuaria. Por su parte, otra persona comentó que ya no quiere ver a Adamari López, ya que tiene algo que no le cae bien: “Se le ve ahora más lo déspota que es y malagradecida con Toni y lo digo porque no creo que el tiempo de Toni con su hija se una a esa farsa porque es uno de los mejores padres”.

Admiradores le muestran su apoyo tras su separación de Toni Costa Pero no todo serían reclamos para la actriz y conductora puertorriqueña, ya que también varios admiradores le mostraron su apoyo en este difícil momento que está pasando hoy en día: “Bella, muchas bendiciones y fuerza, de este momento tan fuerte saldrás adelante”. “Dios es bello, grande y poderoso, ten fe que él y nosotros mismos con nuestras oraciones salimos de cualquier situación, por muy dura que sea. Mi amor, bella, muchas bendiciones para ti y tu princesa. Tú eres muy fuerte y valiente, te admiro mucho”.

“No entiendo la mala actitud de algunas personas” Más personas se unieron a las muestras de apoyo hacia Adamari López, quien ha pasado por momentos muy difíciles que la han dejado marcada, desde haber contraído cáncer de seno, el cual pudo vencer, hasta su divorcio con el cantante Luis Fonsi: “No entiendo la mala actitud de algunas personas sin conocer el problema ya sacando conclusiones. Mi respeto para ti, Ada, eres una persona que siempre sabes salir adelante, te admiro, y pase lo que pase, siempre te voy a admirar”, expresó una internauta.

Aseguran que le crearon un “cuento de hadas” a la hija de Adamari López Cuando parecía que las muestras de apoyo, y reclamos, para Adamari López terminarían, sucedió todo lo contrario: “Hasta que no se sepa qué pasó en realidad (los motivos de la separación de Toni Costa y Adamari López), ya ni gracia da. Perdonen, pero es mi opinión. Y ya que más da cómo se mira, me da pena con la niña. Le crearon un cuento de hadas para luego desaparecerlo”. “Pobre Toni, perdió su chaparrita”, “Búscate a un hombre que esté a tu nivel que no tengas que mantener”, “Qué triste que ya no se le cree”, “Que dios restaure su matrimonio, para él no hay nada imposible, solo búscalo de corazón y todo estará bien, bendiciones”.

Le reprochan nuevamente a Adamari López “por dejar” a Toni Costa En un fragmento de la entrevista que le dio a su compañera La Chiquibaby en el programa Hoy Día, la actriz y conductora puertorriqueña mencionó en varias ocasiones que lo más importante era amarse y quererse, aunque varias personas no se lo creyeron del todo. “Ahora que está flaca, cree que puede conseguir a otro hombre, la vida da muchas vueltas, dejar a un hombre bueno, que Dios la bendiga”, comentó una persona, mientras alguien más dijo: “Ponerse linda para divorciarse no es buena estrategia, la belleza se va y el esposo consigue otra”.

“Sigue adelante, Adamari López” La ‘polémica’ por saber cómo se veía mejor Adamari López en cuatro looks diferentes seguía haciéndose presente, aunque alguien más aprovechó para mandarle un mensaje a la boricua: “Además de ser una persona muy linda por dentro, a pesar de no creo conocerla jamás, se me hace una mujer noble y de buen corazón. Que se haya separado no es motivo para que uno se meta, cada quien toma las mejores decisiones para su vida, sigue adelante”. “Dejen en paz a la mujer, si no quieren comentar no lo hagan, pero cuando vayan a hacer un comentario, que sea en positivo y acorde a la pregunta. No sean envidiosos”, “Que Dios ponga su mano y puedan rescatar su hermosa relación, sobre todo por la niña”.

“Como todas, nomás se separó y adelgazó” Nacida el 18 de mayo de 1971, por lo que recientemente cumplió 50 años de vida, en Humacao, Puerto Rico, Adamari López ya había mandado algunas señales de que su relación con Toni Costa, quien es padre de su hija Alaïa, no iba de lo mejor. En diferentes ocasiones, tanto ella como el coreógrafo español compartían publicaciones en las que se les veía de lo más contentos disfrutando momentos en familia, sin que nadie se imaginara lo que estaba por venir: “Como todas, nomás se separó y adelgazó”, comentó una usuaria.

“Esta es la decisión que he tomado”: Adamari López “He decidido separarme de Toni… He decidido hacer esto precisamente porque es un tema difícil de conversar y por el respeto que le tengo a Alaïa y a esa relación de padres que nos va a unir por siempre, yo prefiero y quiero que ustedes que son mi familia de Hoy Día, quiero que sepan que mi decisión ha ido una que he pensado y he analizado y dentro de este enfoque de cuidarme y de valorarme, pues he encontrado la importancia de poner en primer lugar el bienestar de mi familia y esta es la decisión que he tomado”, expresó la actriz y conductora puertorriqueña hace apenas unos días. “Soy una mujer fuerte, soy valiente, tengo mis momentos de dificultad o que me derrumban un poco, pero creo que siempre he sido comedida a la hora de tomar este tipo de decisiones, y más en este momento, cuando tienen un efecto sobre mi princesa Alaïa. Ella sabe que tiene dos padres que la aman y la van a amar siempre, que vamos a estar siempre y que vamos a estar para ella en todo momento. En eso estamos enfocados y en eso yo pongo mi energía todos los días de mi vida”, añadió.