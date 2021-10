Adamari López habla de la relación actual entre ella y Toni Costa

¿No deja posibilidad para una reconciliación?

Cada quien esta observando para el futuro ¿Está mejor sin Toni Costa? Adamari López responde contundente cuando le cuestionan respecto a la relación actual entre ella y su expareja el bailarín español Toni Costa y no deja paso para una futura reconciliación. ¿Está mucho mejor desde que terminó su relación él? Fue desde hace ya varios meses que Adamari López y Toni Costa se volvieron el centro de atención de miles de televidentes y medios de comunicación al dar a conocer su separación tras varios años de relación, en donde juntos procrearon a su única hija de nombre Alaia Costa. Cada quien en proyectos diferentes; Adamari López ¿admite estar mejor sin Toni Costa? Las palabras que 'enterrarían' su reconciliación con su ex Tras varias semanas de este hecho, muchos seguidores seguían mostrándose positivos de la situación, comentando que estaban seguros de que estaba tierna parejita pronto tendrían una reconcilicación, lamentablemente las cosas no se han dado por el momento y tal parece que los dos están ya en sintonías completamente diferentes. Por un lado Toni Costa con sus numerosos proyectos de baile, además de los rumores de una posible nueva relación con Evelyn Beltrán, una famosa tik toker, mientras que Adamari López cada día impacta más con su nuevo cambio de imagen y sus ocupaciones con la cadena Telemundo.

¿Mata la esperanza de una reconcilicación?; Adamari López ¿admite estar mejor sin Toni Costa? Las palabras que ‘enterrarían’ su reconciliación con su ex Y es que todo parece indicar que esta relación ya podrá continuar, ya que recientemente en un encuentro que tuvo con los reporteros del programa “Chisme No Like”, conducido por los periodistas Javier Ceriani y Elisa Beristain, Adamari López parece haber dado por finalizado por completo su relación con Toni Costa. A través de la cuenta oficial de Instagram del programa, podemos ver cómo los conductores principales hablaban de esta situación, en donde la guapa conductora del programa “Hoy Día”, parecía “matar” por completo toda esperanza alguna de una futura reconciliación.

Adamari López ¿admite estar mejor sin Toni Costa? Las palabras que 'enterrarían' su reconciliación con su ex Durante este encuentro, Adamari López afirmó que los dos ya estaban mucho mejor y que realmente lo único que esperan es continuar con sus vidas y "observar hacía adelante" y no tanto una reconciliación: "Creo que estamos bien, estamos enfocados en seguir hacía adelante con el bienestar de nuestra hija y estar física y mentalmente bien". Cabe destacar que cuando la guapa chaparrita anunció su separación con el bailarín español Toni Costa, argumentó que su único objetivo era que su hija Alaia se encontrara bien, siendo ella la razón por la cual ambos tendrían respeto por lo que alguna vez tuvieron y por la familia que aún seguirán teniendo.

Aclara los rumores; Adamari López ¿admite estar mejor sin Toni Costa? Las palabras que 'enterrarían' su reconciliación con su ex Por su parte, Toni Costa sigue manteniéndose al margen de los rumores en los que ha estado envuelto últimamente, en los que se le acusa de haberle sido infiel a Adamari López, y no con una mujer sino más bien con un hombre, provocando que muchos comenzaran a especular sobre su orientación sexual, misma que ha sido ya aclarada. A través de redes sociales, aseguró que no era bisexual y que mucho menos le había sido infiel a Adamari López: "¿Por qué tengo que aceptar algo que no soy? Sigan creyendo en esa ola de mentiras (…) Mi mente y mi corazón están tranquilos, ya se cansarán cuando vean que sus mentiras no tienen ningún fundamento", comentó Toni Costa.

Adamari López sorprende al aparecer sin una gota de maquillaje Al enterarse que la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López tiene 50 años de edad, muchas personas no lo creen. Y por si no fuera suficiente, ahora dejó con la boca abierta a todos luego de que apareciera sin una gota de maquillaje, aunque no se salvó de los ataques: "Sin maquillaje te ves mejor… con maquillaje pareces travesti". A través de sus redes sociales, donde cuenta con casi 6 millones de seguidores, la presentadora del programa Hoy Día de Telemundo ha compartido la increíble transformación física que ha tenido desde su separación de Toni Costa, pero hay algo que siempre ha conservado: la belleza de su rostro.

Comparan a Adamari López con Doña Florinda Antes de mostrar a la boricua 'al natural', compartimos su publicación más reciente, donde se deja ver como pocas veces lo ha hecho, con bata de baño y tubos en el cabello, a tal grado que algunas personas la compararon con Doña Florinda, personaje emblemático del programa El Chavo del 8. Pero con lo que nadie contaba era que se trataba de un truco para, segundo después, mostrar cómo fue que saldría en una emisión más del programa Así se baila, donde la simpática chaparrita funge como juez (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

"Pareces una muñequita" Tal parece que su divorcio del bailarín y coreógrafo español Toni Costa, el cual se hizo oficial en los últimos días de mayo, le sentó de maravilla a Adamari López, pues a la menor oportunidad posible, comparte fotografías en donde simplemente luce espectacular. "Pareces una muñequita, mi Ada bella", "Impactante belleza", "Creo que estás en una de tus mejores etapas, disfrútala y sé feliz, tu energía se siente bonito", "Preciosa!!! Eres una muñeca, ese rostro perfecto, tu vestimenta y maquillaje te quedan muy bien". Pero no todo fueron halagos…

"Se ve como una viejita maquillada", le dicen a Adamari López A pesar de lucir espectacular con vestido rojo escotado que casi dejaba ver sus atributos, muchas personas no quedaron muy convencidas de la manera en que la actriz y conductora puertorriqueña fue maquillada y así se lo hicieron saber: "Definitivamente, se ve como una viejita maquillada, pésimos maquilladores, mejor se ve natural", "¿Soy yo o tiene mucho filtro?", "Exageraron con los pupilentes o las pestañas, se ve muy rara", "¿Qué te hiciste en la cara? Pareces otra persona", "Está muy cambiada en su cara, no parece ella".

"No me gustó el maquillaje" Lo que es un hecho es que ninguna publicación que comparte Adamari López en sus redes sociales pasa desapercibida por sus seguidores, como en esta ocasión, en que muestra el maquillaje que le hicieron luego de exponer su cara lavada. "No me gustó el maquillaje, lo siento", "Demasiado maquillaje, menos es mas", "Muy bella, pero el maquillaje no ayudó", "Te hace verte mayor", "Este maquillaje como que no le va bien", "El maquillaje de hoy está como que muy cargado", expresaron algunos usuarios.