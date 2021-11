A seis meses de su separación oficial, la expareja formada por la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López y el bailarín y coreógrafo español Toni Costa, en su primer Thanksgiving separados, lo pasan con quienes menos se esperaba y tal parece que una reconciliación no suena tan lejana.

Aunque en ningún momento menciona a su ex, o ni siquiera la etiqueta, es más que evidente que Toni Costa estuvo en el festejo que se organizó con motivo del Día de Acción de Gracias donde estuvo presente Adamari López, Un par de imágenes los dejan a ambos en evidencia.

“Ya empecé a ensayar con Toni, estoy nerviosa porque obviamente quiero entregar lo mejor y me da mucho gusto que de alguna manera podamos darle cierre a un momento de nuestra vida: empezamos bailando y así terminaremos en la pista de Así se baila”, expresó la presentadora de televisión.

“No sé si recuerdan que al principio del show había comentado que me gustaría bailar con Toni y la sorpresa es que vamos a bailar juntitos la próxima semana”, comentó la boricua hace apenas unos días, según reportó People en español. Dijo también que la producción del programa la complació con esta petición.

Seguidores de Adamari López esperan con ansias su reencuentro con Toni Costa

De inmediato, seguidores de Adamari López reaccionaron a la noticia que el próximo domingo bailará con Toni Costa en el programa Así se baila: “Me va a encantar verlos juntos en la pista de baile”, “Feliz de poder ver a nuestra querida Ada y Toni, un placer deleitarnos verles juntos”, “Wow, no me lo pierdo, me encantan ellos bailando”.

“Deseo de corazón que esta bella pareja, si todavía hay amor, se reconcilien. Y si Toni está arrepentido de haber roto su familia, ojalá ella pueda perdonarlo”, “Realmente quiero disfrutar a ese gran bailarín caballero, gran padre y gran protector y defensor de la madre de su hija”, “Ya quiero verlos bailar, me encantan”, “Regresen, háganlo por Alaïa”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).