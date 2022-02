Alguien que los acompañaba los estaba grabando, aunque no se pudo saber quién era, pero atrás de Adamari López apareció su ex Toni Costa con una gorra, vestido de forma deportiva, sonriente y aplaudiéndole a su hija Alaïa como todo un papá orgulloso de su retoño a la que le encanta el deporte.

Después, en una segunda toma del video, se puede saber que fue la tía de Alaïa (aunque no se sabe si hermana de Toni o amiga de Adamari), fue la responsable de grabar el momento de los goles, pues no sólo anotó uno la pequeña, sino dos: “El segundo golazo de Alaïa. Tía súper orgullosa y gritona”, es lo que se lee en las imágenes del partido.

La conductora de ‘Hoy Día’, había mandado indirectas días antes a Toni Costa

Aunque Adamari López ya está enfocada en su cuerpo y en su hija, así como en sus proyectos profesionales, se puede ver que últimamente, su Instagram está lleno de videos en los que utiliza audios de despecho y desamor para mandar indirectas y todo parecía indicar que eran dirigidos a su ex Toni Costa ¿o a Luis Fonsi?

“Yo no tengo exes, tengo ejemplos de lo que no haré otra vez”, es lo que se escucha decir a Adamari López en un video reciente que a gente pensó que era indirecta muy directa para sus ex maridos, pero ella misma lo reafirmó con la descripción que escribió: “Madre mía, contando ejemplos!”, y que dejó claro no quisiera repetir de nuevo.