Surge nueva revelación tras la separación de Adamari López y Toni Costa

Aseguran que el bailarín dejó a la actriz y conductora puertorriqueña porque no sabe cocinar

“Qué disparate, eso lo hace cualquiera”, le dicen a la boricua luego de que presumiera cómo se prepara una sangría ¿Se refugiará en el alcohol? A casi dos semanas de que se anunciara la separación de Adamari López y Toni Costa, ahora surge una nueva revelación: aseguran que el bailarín y coreógrafo español dejó a la actriz y conductora puertorriqueña porque no sabe cocinar. En su video más reciente, que a la fecha tiene más de 3 mil vistas y que está disponible en su canal oficial de YouTube la boricua sorprendió a sus seguidores al compartir un video donde muestra cómo se prepara una sangría, pero le dicen que eso es un disparate. Critican a Adamari López: “Eso lo hace cualquiera” En poco menos de dos minutos, Adamari López, quien luce bellísima sin una gota de maquillaje y el cabello recogido, les confiesa a sus fans que “hoy sí se merece una copita bien fría de sangría a la hora de la cena”. ¿Será el inicio de una adicción? “No sé si saben, pero yo no soy de consumir bebidas alcohólicas, pero en ocasiones si se me antoja, especialmente con algunas comidas, tomarme una copita de sangría, y aunque en un principio me limitaba, ahora que conozco mejor mi plan verde he conseguido una receta muy rica que quiero compartirles para que ustedes también brinden conmigo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

La boricua se tomaría una segunda copa de sangría De muy buen humor, la puertorriqueña Adamari López no se imaginaría la lluvia de críticas que recibiría más adelante, al mismo tiempo que compartió que escogerá algo muy rico para cenar para acompañar la sangría que estaba a punto de preparar. “Miren, aquí está, me voy a comer un chilean sea bass que me encanta, con una ensaladita y un poquito de arrocito blanco, es más, eso me deja algunos puntitos necesarios por si yo me quiero dar una segunda copita”, dijo una muy emocionada Adamari.

Adamari López invita a sus fans a que sigan un estilo de vida saludable Ya casi para terminar con esta publicación, la cual provocó todo tipo de reacciones, la actriz y conductora puertorriqueña reconoció que la sangría es algo muy sencillo de realizar por más mala que alguien pueda ser en la cocina, como ella. “Pero no hay forma de que me salga mal, simplemente le voy a echar todo lo que tengo aquí, la muevo y la pongo a enfriar”, comentó antes de despedirse e invitar a sus admiradores a que entren a su página de internet para que comiencen un estilo de vida saludable.

“Se te olvidó muy pronto Toni” No pasó mucho tiempo para que usuarios expresaran sus puntos de vista luego de que una desinhibida Adamari López compartiera la manera en que prepara una sangría: “Te mira muy contenta, como que se te olvidó muy pronto Toni, pero es tu problema porque nada más tú, Toni y Dios saben qué pasó en realidad”. “No sé porque siento que este vídeo lo grabó el mismo día que anunció su ruptura con Toni, a pesar de estar con ropa diferente, se le ve arreglada exactamente igual”, “Solo ellos saben los motivos, espero que sea solo un paréntesis y puedan salir adelante juntos”.

Se le van con todo Una persona no se esperó mucho tiempo para expresarse así: “Apoyaremos más a Toni que a ti desde hoy en adelante. Tú Adamari vas bajando de categoría, nunca quisiste a Toni, solo lo utilizaste y lo peor, has dejado que los medios de comunicación lo desprestigien sobre su sexualidad, con eso demuestras que no pensaste en tu hija… pero claro, si bien se miraba que Toni se preocupaba más por su pequeña que tú. No quieras ahora comprar rating con recetas baratas”. “Será lo único que sabes hacer, porque siempre sales diciendo que no sabes hacer nada”, “Qué disparate, eso lo hace cualquiera”, “A Toni también le gusta la sangría”, “Yo creo que ese Toni la ha dejado porque no sabe cocinar”, “Pero ella no sabe cocinar, ella tiene quien le cocine”, se puede leer en más comentarios.

Adamari López presenta a su ‘nuevo amor’ El canal de YouTube Karol Tamiko, en el que dos mujeres hablan de los chismes de la farándula, dio a conocer los mensajes y las dudas que surgieron en torno al ‘nuevo novio’ o misterioso hombre que apareció el fin de semana junto a Adamari López, en medio de todos los rumores por su separación con Toni Costa. Las mujeres decidieron poner las evidencias sobre el supuesto nuevo novio de la conductora de Hoy Día y terminaron mostrando las ‘señales’ que apuntarían a que el chico, llamado Carlos, es el nuevo ‘amor’ de la boricua, quien se ha mostrado más feliz que nunca a raíz de su separación.

La ‘misteriosa’ cita Adamari López se ha mostrado muy feliz con su nueva figura y luciendo atuendos que la han resaltado para bien tras críticas sobre su cuerpo y su peso que desde que padeció cáncer le habían atormentado, por lo que ahora aprovecha su disciplina y sus kilos menos para presumir sus logros físicos. Pero cuando hace unos días se fue a Utah para la boda de una amiga, no lo hizo sola, pues fue acompañada por varios amigos, pero también por un misterioso hombre de nombre Carlos, quien apareció en videos y fotografías compartiendo momentos especiales con la boricua e incluso con su hija Alaïa.

El supuesto nuevo ‘novio’ de Adamari ya convivió con Alaïa Y es que el fin de semana del viaje, Adamari López gozó de lo lindo su tiempo sin Toni Costa, quien se encontraba ya por su lado jugando golf, mientras ella se retrataba en paisajes naturales con sus amigos y ‘su amor’ Carlos, por lo que las especulaciones de la gente sobre la boricua y su ‘nueva relación’ aparecieron. Por si fuera poco, se identificó que Carlos tendría conexión con el ex de Adamari López, Luis Fonsi, con quien apareció en las fotografías de la boda del cantante con la modelo española Águeda López… ¿será que la boricua le quiso mandar un mensaje a su ex ahora ‘saliendo’ con su amigo?

¿Es amigo de Luis Fonsi? Según Karol Tamiko, sorprende la conexión que tiene Carlos con Luis Fonsi, pero primero compartió el video del fin de semana en que la conductora de Hoy Día consintió a sus empleadas y a la visita que recibió llevándolos a cenar, pero en el video se puede ver cómo llama ‘amor’ al misterioso hombre. “Alaïa va a comer carnecita con arroz con papitas y mi amiguita Eliane, que vino también de visita a Puerto Rico a la que también tengo que consentir se va a comer un ceviche y un trifongo que tiene plátano, yuca… madre mía… Carlitos, mi amor, mi otro ma… (marido), mi todo, unos honguitos con una carne frita… en fin les mando que ustedes pasen un excelente fin de semana, yo voy a seguir consintiendo a estas princesas y a toda la familia”, comentó la boricua en el video.