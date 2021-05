Siguen los rumores de una posible separación entre Toni Costa y Adamari López

Se filtra un par de videos en el que se ve que cada uno consiente a su hija Alaïa por separado

“Es una pena por la niña, pero juntos no están”, expresan usuarios Desde hace un par de semanas, ha corrido el rumor de que la pareja formada por la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López y el coreógrafo español Toni Costa están separados, y ahora habría una publicación que muestra que esto va en serio. A través del canal de YouTube de Fancses Mx, se puede ver un video que a la fecha tiene más de 22 mil vistas con el título “Alaïa se deja consentir por sus papás“, aunque nadie hubiera pensado que sería por separado. ¿Qué estará pasando en realidad? Adamari López y Toni Costa, ¿habrán concluido con su relación? En primer lugar, se puede ver a la simpática niña mientras recibe una limpieza y masaje facial de lo más contenta, ya que su alegría es contagiosa. Aunque no se observa a la conductora de Hoy Día, se escucha claramente su voz, al mismo tiempo que explica que es lo que le están haciendo a su hija. “Una limpiecita de cutis con los productos para niña que ella usa, una rutina que debe seguir haciéndose para que ella aprenda la importancia de cuidarse desde niña y que Valentina (la persona que atiende a Alaïa) la consiente y se lo inculca junto conmigo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Un papá juguetón En esta misma publicación, segundos después, se observa a Toni Costa confesar que le había guardado “el parque” solo para su hija Alaïa, quien disfrutó al máximo los juegos del lugar, pero no tanto él, ya que está “agachado y con la espalda partida”. Más adelante, padre e hija forman una especie de estructura con diferentes figuras Lego. Mientras el coreógrafo español se dirige a la cámara, la niña está de lo más entretenida jugando de un lado para otro. ¿Y dónde estará Adamari López?

“Es una pena por la niña, pero juntos no están” No pasó mucho tiempo para que los usuarios reaccionaron a este par de videos, incluso algunos de ellos mostrando su preocupación por una posible separación entre Adamari López y Toni Costa: “Adamari tiene tremendo ser humano, ojalá permanezcan juntos, nadie es perfecto”. “Es una pena por la niña, pero juntos no están. Engañando a la gente y hasta un ciego se da cuenta”, “A lo mejor estaba enfermo y como en estas cosas ellos sin son privados no lo dieron a saber”, “Siempre que anuncian un video salen separados y ´pel solo con la nena! Creo que aquí está pasando algo! Aparte de eso ni ella lo menciona a él ni él la menciona a ella”.

Les reconocen a Adamari López y Toni Costa que no descuidan a su hija Cuando parecía que las reacciones a este video habían llegado a su fin, no fue así: “Videos por separados. Algo pasa, ojalá si están pasando por alguna situación difícil la logren superar. Los hermoso es que ambos son increíbles con su nena”. “Allí lo que veo son 2 persona separadas, con un papá dedicando tiempo a su hija fuera de casa”, “Se vendían como la pareja perfecta y honesta, nada qué ver, nunca me creí esa farsa. Ahora Toni dice que no le hagamos caso a las redes y ella no habla. Toni parecía más un amo de casa que su pareja”.

“Cada uno en su espacio y su tiempo” Cada vez más personas se daban cuenta que Toni Costa y Adamari López consintieron a su hija por separado: “Ya la consienten, pero por separado, cada uno en su espacio y su tiempo, que pesar que se hayan separado”, “Están separados, no hay duda”, “No sigan uniendo videos para aparentar que están juntos, si están separados, es asunto de ellos, no son los primeros ni los últimos”. Por su parte, una internauta se le fue con todo a la conductora de Hoy Día: “Si se ve de lejos que no están juntos o están haciendo un show para llamar la atención, qué mal si es verdad, pero entonces debes ponerte alerta porque ya serían 2 matrimonios fallidos, eres tú la que fallas por tu carácter, puede ser mi chaparrita”.

‘Reaparece’ Toni Costa Los seguidores de la boricua y de Toni Costa se preguntaban por qué no interactuaban en redes sociales cuando todo publicitaban y peor, el bailarín no era visto por ningún lado últimamente en fechas tan especiales para Adamari López como el Día de las Madres y su cumpleaños. Ahora, a través de su cuenta de Instagram, Toni Costa ‘reaparece’ para dejar un mensaje con una serie de fotografías en las que para no variar, los comentarios de la gente fueron encaminados a la supuesta crisis de la pareja que sin duda se encontraría en una separación; hubo quienes aseguraron que la cara de la pareja de Adamari López se veía triste.

¿Están separados? Ya no hay vuelta atrás, y mientras la pareja no confirme si se están separando o no, las personas insistirán en sus publicaciones de redes sociales hasta que los vean juntos de nuevo, sin embargo, en un reciente video de Toni Costa, se da cuenta de cómo va a Veil a esquiar, pero la única que aparece en el video es su pequeña Alaïa. Aunque muchos aseguraron que la que viajó inicialmente a ese lugar en el mes de abril, cuando se grabó el video, fue Adamari López junto con su hija y que posteriormente Toni Costa se reunió con ellas, lo cierto es que el bailarín español decidió compartir el video, pero editando las partes en las que saldría la conductora de Hoy Día.

Da la impresión que está triste En medio de las especulaciones, Toni Costa utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje que ‘levanta sospechas’ y decía lo siguiente: “Agradecido del trabajo que tengo, de llevar salud, alegría y baile de la mano de @zumba a las personas que deciden invertir su tiempo y dinero en venir a mis clases, estaré siempre agradecido, gracias por el cariño y apoyo, gracias!”, escribió. En la primera fotografía, se logra ver la cara de Toni Costa muy serio y mirando aparentemente a sus fanáticas con las que baila zumba, pero la gente captó en su semblante algo de tristeza, atribuyendo a la supuesta separación con Adamari López, de la que no hay nada oficial ni confirmado.

¿Se enfoca en su trabajo? En la siguiente imagen, Toni Costa levanta sus brazos en un paso de baile mientras sus alumnas y fanáticas están detrás observándolo muy emocionadas, pero algo indica que el bailarín parecía ausente, pues sus ojos están decaídos y la actitud sonriente que habitualmente tiene, no se muestra en las fotos. A eso, la gente no perdonó y opinó: “Toni, tienes la mirada triste. Dios te siga bendiciendo. Ánimo, eres un gran ser”, “Hacen falta los vídeos con Ada haciendo las rutinas juntos, eres un excelente ser humano”, “Se ve muy triste”, “Nunca dejes que cambien tu esencia, sé tu y el que no le guste que siga su camino”, pero otros empezaron a especular.