Adamari López cumpleaños hija Toni Costa: Recordaron viejos tiempos

En uno de los videos compartidos por la boricua se puede ver a su hija siendo festejada, la pequeña se encuentra sentada en una mesa mientras se escucha que le cantan las mañanitas. En la mesa hay un plato con varios pastelillos y una vela encendida, y la conductora puertorriqueña aprovechó para dejar un mensaje.

“Mi princesa Alaïa, hoy cumples 7 años y cuánta felicidad has traído a mi vida. Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado. Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres”, escribió la actriz en las primeras líneas de su publicación en Instagram.