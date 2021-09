Adamari López: ELEGIRÍA UN TANGO Luego la boricua agregó a su comentario tras la pregunta de la conductora: “Y yo los vi a ellos bastante bien integrados y creo que si me toca bailar con Toni pues hubo mucho amor, todavía hay, así que podría bailar muy bien en la pista”. Luego le preguntaron: “Si te dicen hoy día tienes un ritmo para elegir y te vamos a dar la oportunidad de una presentación, ¿qué ritmo elegirías?”.A lo que Adamari respondió: “Está difícil, pero yo creería que podría elegir un tango”.

Adamari López: ¿IRÁN JUNTOS? Pero la inquietud del presentador no lo dejó tranquilo y además ‘alimentó’ el morbo del público con el siguiente mensaje: “¿Y con quién lo bailarías?”, por lo que ‘todo mundo’ estaba atento a la respuesta de la chaparrita. Pero ella no dudó ni un segundo y de manera firme respondió: “Bueno lo ideal sería con Toni. Pero la cosa no está como para eso, entonces como que por ahí no va”, por lo que dejó en duda si realmente participarán juntos en ello.

Adamari López: INDECISIÓN Actualmente Adamari López y Toni Costa están separados luego de varios rumores que apuntaban a una infidelidad del bailarín, sin embargo, mantienen una cercanía por la convivencia con su amada y querida hija Alia. Y aunque están en constante contacto por su hija, es evidente que aún no llegan a un arreglo, por eso esta confesión encendió la velita de algunos de sus fans que ven cómo ésta podría ser una oportunidad para que regresen.

Adamari López: COMPARTE HISTORIA Difíciles días ha pasado en los últimos meses el español Toni Costa, desde su ruptura de más de 10 años de relación con la conductora boricua, Adamari López. Sin duda alguna el más afectado en esta separación fue el bailarín, ya que desde un inicio tenía intenciones de volver a regresar con la madre de su hija. Sin embargo en esta ocasión Toni utilizó su cuenta de Instagram para compartir una historia con un mensaje donde los seguidores se vieron bastante ilusionados. En la imagen se puede ver claramente un plato de comida en la cual predominan los vegetales y mencionando una importante decisión.

Su separación con Adamari fue un golpe duro tanto para él como para sus seguidores que lo apoyan en todo momento. Pero conforme pasa el tiempo, el bailarín español se encuentra mucho mejor cada día, y lo demuestra en su trabajo que se ha vuelto más popular en redes sociales, según portal Terra. Hoy en día Toni Costa está concentrado en tener más trabajo, algo por lo que fue duramente criticado en el pasado al ser catalogado como 'vividor', para así poder tener su propia casa y darle un espacio a su hija. Ya que pocas son las veces en que Toni puede convivir con su pequeña Alaïa.

COMPARTE GRABACIONES En su perfil de red social Toni Costa ha estado compartiendo distintas grabaciones de su taller de baile conocidas como las Master Classes de Zumba. Cabe mencionar que el español ha estado brillando en distintas partes del país, siendo nacionalmente conocido por la popularidad que se ha ganado. Pero fue en sus historias de Instagram donde ha decidido tomar una importante decisión que podría cambiar su vida próximamente. Este mensaje ha ilusionado a muchos usuarios que están al pendiente de lo que realiza: "Por primera vez les digo que estoy comiendo perfecto. Y esta decisión me cambiará la vida, lo verán muy pronto", puso en su imagen.

SANA ALIMENTACIÓN Lo que si es bastante claro es que el bailarín español padre de la pequeña Alaïa, ha comenzado una sana alimentación para cuidar su salud. Debido a su trabajo que es el baile es necesario mantenerse en una gran forma física, para así dar el ejemplo de lo que quiere lograr con estas rutinas de baile. Sobre su relación actual con Adamari, ambas celebridades han manifestado que llevan una buena relación como padres de Alaïa, y siempre han tenido el apoyo de uno al otro para tratar de evitar que esta separación afecte a su hija. Un ejemplo fue hace algunos meses cuando vacacionaron juntos como familia en Europa.

ANTECEDENTE Cace recordar que hace algunos meses, la boricua Adamari López, había anunciado la separación de su relación con el bailarín Toni Costa, dejando en claro que ya existiría una reconciliación, hoy la duda continua, lo que si es cierto es que ambos mantienen buena comunicación y todo por su hija Durante este tiempo la pequeña Alaïa ha estado conviviendo por separado con sus padres y por tal motivo los internautas han estado comentando sobre quien es mejor padre. Incluso en una ocasión la conductora boricua acudió con su hija y expareja para unas vacaciones por Europa.