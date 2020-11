Llorando, Adamari López se quiebra por muerte de sus padres y porque no podrá estar con sus hermanos en Thanksgiving por el coronavirus

Adamari López llora y agradece lo bueno de este 2020 en un video de Un Nuevo Dia

Ademas menciona por qué Noviembre es muy especial para ella

El video fue publicado a través de las redes sociales

Adamari López Thanksgiving. A través de un video publicado en las redes sociales, Adamari López con motivo del día de Acción de Gracias agradece todo lo bueno que le pasó en este 2020, y además menciona el por qué el mes de Noviembre es muy especial.

El video fue publicado en la cuenta oficial de Instagram del programa matutino Un Nuevo Dia, en donde se puede apreciar a la conductora entre lágrimas agradeciendo su año.

“En este 2020 doy gracias por seguir con mi familia de Telemundo, ha sido un año tan difícil en todos los aspectos, que agradezco poder tener trabajo”, empezó diciendo Adamari López.

También menciona que agradece a Dios por poder ver crecer a su hija de 5 años, y fue cuando menciona que quisiera tener a sus padres en la mesa de Thanksgiving que se le va el llanto a la conductora.

“Yo cuando me enferme de cáncer, todas esas oraciones que el público me regaló fue parte de lo que me logró salir adelante”, mencionó la conductora.

NOVIEMBRE UN MES MUY ESPECIAL

Adamari López menciona por todo lo que ha pasado a través de su vida tanto cosas buenas como cosas malas y gran parte de esos sucesos ocurrieron justamente en el mes de Noviembre.

“En el mes de Noviembre me cure del cáncer, también en ese mes salí del hospital hace dos años después de tener influenza, en Noviembre cumplen años mis padres y mi sobrina nieta, y para mi es un mes de agradecer la vida, el trabajo y todas las oportunidades y a mi público le agradezco y les digo que los quiero”, dijo la puertorriqueña.

PARA VER EL VIDEO DÉ CLICK AQUÍ.