Adamari López aparece terriblemente vestida

Águeda López luce ajustados leggins mientras hace ejercicios en su casa

A ambas les llueven los comentarios de sus seguidores

Justo cuando a Adamari López le dicen que anda terriblemente vestida, Águeda López aparece en leggins haciendo ejercicios en su casa.

La presentadora de Un Nuevo Día, apareció en escena hoy luciendo un vestido blanco estilo camisón, con un cinturón negro y un llamativo pañuelo.

En la cuenta de Instagram colocaron una imagen de la sonriente presentadora, a la que una seguidora apuntó: “Terriblemente vestida… por qué la visten tan mal… cuando la vistan así solo tomen su sonrisa”.

Pero no fue el único comentario, porque varios la respaldaron: “Es Linda pero esa moda no me gusta, creo es la única que visten fatal, me pregunto por que?”, “Horrible el vestido”, “De dónde sacaste ese vestido tan feo!! no! no!”, “Espantosa esa camisa.”, “No me gusta su atuendo no le va”.

“Quítale la correa y ese paño y se va a ver mejor”, “Esa pañoleta sobra en el vestido, con la sonrisa de ella es suficiente!”, arrojaron un par de consejos a Adamari para que mejorara su look.

“Que mal la vistieron, se pasan”, “Que mal La visten, ella es bonita pero mal vestida”, “Perdón Adita pero hoy si estás vestida horrible, el vestido con picos, el cinto y además el pañuelo,demasiado”, “Horrible tienen que cambiar ese asesor de Imagen por no sean malos”, continuaron diciendo.

“Hoy vas a practicar carate”, hasta bromeó Evelyn.

Adamari López terriblemente vestida, mientras Águeda López aparece en leggins

Al mismo tiempo en que Adamari López es tildada de ‘terriblemente vestida’, aparecía un video de Águeda López en ajustados leggins negros.

La modelo se encontraba haciendo ejercicios en su casa con un top deportivo que dejaba al descubierto sus abdominales.

Sin embargo, en las imágenes fue otro el que se convirtió en el protagonista, su hijo con Luis Fonsi: Rocco.

“Todos los días mi ratoncito se cuela en mi entrenamiento. Mis mañanas. #Rocco #Cuarentena”, escribió López.

“No puedo de amor”, “Es divino Coco”, “Qué bellos!!!!! Esto me llena de tanta alegría… Amor en su máxima expresión”, “Los niños son mágicos”, “Qué ternura ese chiquito travieso”, fueron algunos de los mensajes de cariño para Águeda y su familia.

“Tan bello, cuídense mucho”, “Jajajajaja y busca interrumpir el ejercicio de la madre, qué bellooo Rocco”, “Jajajajaja ameeee geniosss”, “Es un saboteador!!”, “El mejor tiempo se disfruta en flia”, siguieron comentando divertidos sobre la aparición del pequeño Rocco.

Adamari López se pone a bailar en medio de la cuarentena, pero la critican por algo más

En medio de la cuarentena, Adamari López no dudó en ponerse a bailar junto a su esposo, Toni Costa, y a su hija, Alaia.

El bailarín estaba ofreciendo una clase de Zumba a través de su canal de Youtube a beneficio del Hospital Baptist.

Así que empezó a dar su indicaciones en la sala de su casa y luego se sumaron Adamari y Alaia, pero terminaron recibiendo algunas críticas de sus seguidores.

“Alaïa se roba el show en la clase solidaria de zumba de #ToniCosta para ayudar por el #coronavirus”, escribió People en Español en su cuenta de Instagram.