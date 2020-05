Adamari López comete una ‘terrible’ decisión de estilo

La presentadora apareció ante cámaras con un atuendo que no fue bien recibido

Hasta sus admiradores se apresuraron a darle consejos de moda

Adamari López comete una ‘terrible’ decisión de estilo y le llueven las criticas.

La presentadora de Un Nuevo Día apareció ante las cámaras con lo que, al parecer, resultó una muy mala elección de moda.

Este viernes, Adamari llevaba unos jeans oscuros y unos zapatos de tacón cerrado, lo que sugería un look casual.

Pero lo que realmente captó la atención de los espectadores fue una llamativa blusa con volados amarillos en las mangas y en la pare inferior.

“Haciendo todo con amor. Nuestra @adamarilopez este viernes regalándonos su sonrisa, su actitud y su bella energía este viernes”, escribió el programa en Instagram.

La publicación con la imagen de la presentadora desató una lluvia de críticas, incluso entre sus admiradores.

“Ada, chica, que fea está esa camisa, cambia a la que te viste por favor tú eres hermosa por dentro y por fuera, pero tú nos representas como latina en la televisión y esa es tú imagen”, le sugirió Mirna García.

“Esa blusa está horrible…”, “This shirt is un No No”, “Linda pero esa blusa no like”, “I LOVE YOU. PERO ESTA CAMISA ITS A NO NO. FOR ME”, “necesita una asesora personal”, “De donde le sacarán a veces la ropa a Adamaris”, “Ella es linda, pero la asesora en el vestuario su peor enemiga. La visten fatal.”, “tú eres muy linda… pero hay trajes que que no combinan contigo, tú no debes llevar el traje, no el a ti”, comentaron sobre su vestimenta.

También Imen Mourched dio su consejo a la presentadora: “Eres linda, tienes una personalidad extraordinaria, es lo que transmites, sin embargo no se quien está a cargo de tu vestuario, que parece ser mas bien tu [email protected], eso no va contigo la sencillez no quiere decir vestirse feo, tienes buena figura aprovéchalo, has un cambio de tu guardaropa”.

“Una mujer Bella!!! Pero no logró entender porque no la visten adecuadamente, para que resalte más su belleza, estoy por pensar que hay un complot y que le tienen mucha envidia en vestuario, sino fíjense las demás como las visten”, escribió una seguidora.

Incluso Martha Vazquez preguntó: “Tengo curiosidad, la ropa de Adamari es de los patrocinadores o ella la compra?”.

Aunque alguna personas tuvieron una perspectiva completamente opuesta, como María Santiago que comentó: “Voy a pensar que son ustedes las que no tienen gusto para vestir!! Ese jean con esa blusa es algo bien casual…da un look juvenil y fresco!! A mi me encanto!!”.

“Adamari, que linda te vez! Me fascina tu outfit! Quisiera saber donde compraste tu blusa? please!”, “Bella como siempre”, “Muy linda ,estas mas delgada, la apoyaron otros internautas.

Y Sara Cespin, aunque de acuerdo en que no era su mejor look, la defendió: “Ni vistiéndola feo la van a opacar, ella es muy linda y su forma de ser ninguno la tiene así que buen día bella Adita. Tu luz nadie la apaga porque eres una elegida de Dios.”

¿Crees Adamari López cometí un ‘error’ estilo o estás de acuerdo con las criticas?