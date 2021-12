Atacan con todo a Adamari López tras publicación en redes sociales

Tachan de ‘ridícula’ a la actriz y conductora puertorriqueña por lucir como Barbie

“Ahora que está flaca se está haciendo más ridícula”, expresan usuarios A más de seis meses de su separación del coreógrafo y bailarín español, así como padre de su hija, Toni Costa, y de un impresionante cambio físico, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López sigue siendo objeto de ataques, pues ahora es tachada de ‘ridícula’ por lucir como Barbie. Fue en una publicación que compartió el programa Hoy Día de Telemundo en sus redes sociales, la cual hasta el momento tiene más de 56 mil likes, donde la boricua se deja ver como pocas veces, y cuando se pensaría que los usuarios caerían rendidos a sus encantos, la realidad fue muy distinta. Adamari López no duda en compartir su rutina diaria Hace un par de días, la actriz y conductora puertorriqueña sorprendió a sus seguidores al compartir un video de apenas unos cuantos segundos desde el momento en que se despierta hasta cuando se dirige a las instalaciones de Telemundo, sin olvidar que en ese lapso procura comer de forma saludable y hacer ejercicio. “¿Están listos para otra semana productiva? Yo si! Y les animo a que vean este reel que les preparé para compartir un poco de mi rutina diaria ahora que me disfruto tanto crear este tipo de contenido dinámico! No olviden que cuando se quiere, se puede y que un estilo de vida saludable se vive en cada paso que das”, escribió la simpática chaparrita (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿ Tiene una adicción al café? Unas horas después de haber compartido parte de su rutina diaria, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López parece que se puso en evidencia, pues en otro video reveló que se estaba tomando su quinta taza de café en lo que iba del día, por lo que sus fans no tardaron en reaccionar. “En serio, creo que eso es mucha cafeína”, “Que mucho tomas, cuidate mucho”, “Esto no es bueno”, “Ay, suelta ese café, Adamari, toma té, es mucho mejor”, “¿En serio 5 tazas ? Cuenta el secreto y por qué?”, “Tú no tomas café”, “Pero tú dijiste que no te gustaba el café”, se puede leer en algunos comentarios (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

¿Por qué está llorando Adamari López? ¿Será por Toni Costa? Y sí de sorpresas hablamos, Adamari López lo volvió a hacer, pero lo que ocasionó fue que sus admiradores se confundieran luego de que subiera un video en el que aparece llorando y ‘a moco tendido’: “Ni entiendo por qué dicen que yo lloro mucho, si a mí nada me afecta, no lo entiendo, de verdad no lo entiendo”. Aunque muchas personas se dieron cuenta que se trataba de un video para TikTok con su respectivo filtro, hubo quienes se asustaron y pensaron que le había pasado algo a la ex de Luis Fonsi, quien tampoco se imaginó que sería tachada de ridícula por lucir como Barbie (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Adamari López llegó al set de Hoy Día como una ‘Barbie girl’ “Adamari López llegó como toda una Barbie Girl al set de @hoydia y nuestros compañeros de audio no pudieron evitar ponerla a bailar”, se lee en una publicación de redes sociales de este exitoso programa de Telemundo, sin imaginar la lluvia de ataques que llegaría. “¿En serio no hay nadie más de quién hablar en ese programa?”, “Qué ridiculez”, “Varíen un poco, ¿no hay más gente?”, “Ahora que está flaca se está haciendo más ridícula”, “No hay más cosas buenas para mostrar que a esta señora”, “Ya basta, por favor”, “Yo no sé los gustos de los compañeros, pero será más bien como una cuchi barbie”.

Le echan en cara que bajó de peso porque tiene dinero Pero eso no sería todo, pues una persona se expresó de la siguiente manera de Adamari López: “Creo que me voy a tener que operar también igual que ella, a ver si llego a ese peso, pero me falta mucho dinero para lograrlo”, mientras que alguien más dijo: “Si una mujer bajita con botas altas y esa minifalda nada qué ver, por favor búsquese un buen asesor de imagen y que la vistan de acuerdo a su figura”. “Que ridícula que aburre esa mujer todos los días”, “Menopausia le está pegando fuerte a esa señora”, “Está muy sola, por eso llama tanto la atención, no se valora como lo que es, hace confundir a los hombres. De la que te salvaste, Fonsi”, “Ya basta señores, por favor, a mí ella me encanta, pero ya, ya, ya”, “Ya no tienes 15, son 50 añitos” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Acompañada de su familia, Adamari López rompe la pista Fue el pasado 28 de noviembre cuando el público logró presenciar el increíble acto de baile que habían preparado Adamari López con su ex Toni Costa y su hija Alaïa durante el último programa de ‘Así se baila’. Durante su presentación, se pudo ver a la conductora portando un vestido de lentejuelas con detalles en flores rojas y negras, mientras que el bailarín portaba un pantalón de baile color negro, una playera sin mangas blanca y unos tirantes negros. A pesar de la excelente presentación de la familia Costa López, a tal grado de recibir muchas ovaciones al respecto, varios fanáticos se mostraron un tanto ‘decepcionados’, ya que esperaban que tanto Toni como Adamari sellaran con un beso su baile, sin embargo esto no sucedió.

¿Encontró al amor de su vida? A pesar de que muchos esperan que Ada y Toni retomen su bonita relación, la misma conductora de ‘Hoy Día’ señaló que este baile sería el ‘fin a su relación’, ya que cómo ella lo mencionó, inició en la pista de baile y terminó en la pista de baile, dándole un merecedor cierre a su relación de casi 10 años. Tras esto, muchas dudas han comenzado a surgir sobre quien podría ser el nuevo amor de la vida de Adamari López, ya que tras los rumores de que Toni Costa inició presuntamente una nueva relación con la modelo Evelyn Beltrán, muchos esperan que Ada también reinicie su vida con alguien más.

¿Será Toni Costa el amor de su vida? Ante esto, y tras diversos rumores de un nuevo amor, Adamari López ha decidido ponerles fin a estas suposiciones y mediante sus redes sociales por fin reveló quien es el amor de su vida, sorprendiendo a muchos de sus seguidores, quienes esperanzados creían que se trataba de su ex Toni Costa. Mediante su cuenta oficial de Instagram, la guapa chaparrita, quien ha participado en diversas telenovelas, siendo ‘Amigas y Rivales’ la que la catapultó a la fama, colocó un breve video, en donde daba por sentado el tema sobre la persona que es dueña de su corazón.

Adamari López sorprende a todos En el video, el cual ya cuenta con más de 58 mil reproducciones, aparecía el amor de su vida, quien es nada más y nada menos que su hija Alaïa Costa, en donde Adamari López la nombró dueña de su corazón y el amor de su vida. En el clip, se observa a la pequeña corriendo hacía los brazos de su madre, mientras que Ada se inclina y le da un tierno abrazo. Al pie de este video, la guapa conductora disipó todas las dudas en torno a la persona dueña de su corazón y proclamó a su pequeña como la dueña de él: “Por si no lo sabían, les presentó al amor de mi vida, Alaïa”. Cabe recordar que la pequeña de 6 años es fruto de su relación con el bailarín español Toni Costa.

“El amor más puro que puede existir” Rápidamente, diversos comentarios comenzaron a llegarle al video en donde Adamari López revelaba quién era el amor de su vida, en donde sus millones de seguidores destacaron que ese amor era siempre incondicional: “El amor que no miente, que no hiere, que no duele, el de los hijos”, “Sin duda el amor más puro que puede existir”. Cabe destacar que Toni Costa, a pesar de que posiblemente ya inició una nueva relación con otra mujer, ha señalado a su pequeña Alaïa como su amor incondicional y la dueña de su corazón, ya que como Ada, ambos pactaron que su hija sería su única prioridad a pesar de todo. PUEDES VER EL VIDEO AQUÍ