Por otra parte, otras personas no dejaron escapar la oportunidad para recordar la antigua imagen de Adamari en Un Nuevo Día: “Ahora si la viste su amigo , no su enemigo, bello peinado y todo”, “Hasta que por fin le cambiaron el estilista”.

“Bella por dentro y por fuera. Nos encanta el look colorido y elegante de nuestra Adamari López para este martes en Hoy Día”, se puede leer en esta publicación que está cerca de llegar a los 60 mil likes, entre ellos de su compatriota, la cantante Olga Tañón.

¡Espectacular! La conductora puertorriqueña Adamari López deja con la boca abierta a sus seguidores y luce con vestido escotado y mostrando piernón, lo que no pasó desapercibido por muchos.

“Actitud de martes”

La actriz y conductora puertorriqueña Adamari López, a través de sus historias de Instagram, compartió con sus seguidores el nombre de las personas que la auxiliaron en este cambio de imagen:

Lety Balbuena como maquillista, Elena Martínez en el peinado y Bendito Closet en el estilo.

También, la boricua quiso compartir los mensajes que le hicieron llegar algunos de sus admiradores: “Demasiado bella, demostrando que querer es poder. Para quienes la criticaban por su peso, miren que bella está”.

También, y a ritmo del tema Vogue de Madonna, la pareja de Toni Costa subió otra imagen que dice lo siguiente:

“Cuando hablo de un look wow, a esto me refiero. Fabulosa la combinación de este outfit, fíjense chicas cómo Adamari López combina la falda con sus zapatos y la camisa que tiene también cuenta con ese mismo color entre su estampado. Me encantó”.

Archivado como: Adamari López sorprende con vestido escotado y mostrando piernón