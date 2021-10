“Pareces una muñequita” Tal parece que su divorcio del bailarín y coreógrafo español Toni Costa, el cual se hizo oficial en los últimos días de mayo, le sentó de maravilla a Adamari López, pues a la menor oportunidad posible, comparte fotografías en donde simplemente luce espectacular. “Pareces una muñequita, mi Ada bella”, “Impactante belleza”, “Creo que estás en una de tus mejores etapas, disfrútala y sé feliz, tu energía se siente bonito”, “Preciosa!!! Eres una muñeca, ese rostro perfecto, tu vestimenta y maquillaje te quedan muy bien”. Pero no todo fueron halagos…

“Se ve como una viejita maquillada”, le dicen a Adamari López A pesar de lucir espectacular con vestido rojo escotado que casi dejaba ver sus atributos, muchas personas no quedaron muy convencidas de la manera en que la actriz y conductora puertorriqueña fue maquillada y así se lo hicieron saber: “Definitivamente, se ve como una viejita maquillada, pésimos maquilladores, mejor se ve natural”, “¿Soy yo o tiene mucho filtro?”, “Exageraron con los pupilentes o las pestañas, se ve muy rara”, “¿Qué te hiciste en la cara? Pareces otra persona”, “Está muy cambiada en su cara, no parece ella” (Archivado como:Adamari López sorprende al aparecer sin una gota de maquillaje).

“No me gustó el maquillaje” Lo que es un hecho es que ninguna publicación que comparte Adamari López en sus redes sociales pasa desapercibida por sus seguidores, como en esta ocasión, en que muestra el maquillaje que le hicieron luego de exponer su cara lavada. “No me gustó el maquillaje, lo siento”, “Demasiado maquillaje, menos es mas”, “Muy bella, pero el maquillaje no ayudó”, “Te hace verte mayor”, “Este maquillaje como que no le va bien”, “El maquillaje de hoy está como que muy cargado”, expresaron algunos usuarios.

“Usted no necesita maquillaje” Pero si hay algo en lo que la mayoría coincide es en que Adamari López luce bella como sea, aunque muchos prefieren verla al natural como en esta publicación, que a la fecha tiene más de 80 mil likes y cientos de halagos de sus fans. “Usted no necesita maquillaje, qué belleza”, “Natural es más jovial”, “Natural se ve más joven”, “Preciosa sin make up”, “Es demasiado linda, sin maquillaje, lindísima”, “Se ve mejor al natural”, “Cuando eres linda sin maquillaje” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Harta de las críticas, Adamari López manda contundente mensaje, pero sale mal ¡Se harta de las criticas! Adamari López sorprende en redes sociales al mandar un contundente mensaje en respuesta para todas las críticas, y afirma que realmente “no le importa nada de sus comentarios negativos”, sin embargo las cosas no salieron nada bien para la boricua, ya que más burlas le terminaron llegando. Tras esta ola de críticas y burlas, la presentadora del programa matutino Hoy Día ha decidido reaccionar por primera vez a estos comentarios, mandando un contundente mensaje a través de redes sociales, en donde afirmaba que “realmente no le importaban mucho estos comentarios” (Archivado como:Adamari López sorprende al aparecer sin una gota de maquillaje).

“No me importa” A través de la cuenta de Instagram del programa Suelta la sopa se publicó un video en donde la boricua aparecía bailando y moviendo sus curvas de un lado a otro, mientras que mandaba un contundente mensaje para todas aquellas personas que han estado juzgando últimamente. En el video, el cual ya cuenta con más de 162 mil reproducciones, se escucha la canción “No me importa”, mientras que Adamari López aparecía bailando y cantándola en frente de la cámara haciendo entender que este mensaje iba dirigido a todas las personas que la criticaban, mientras que mostraba su delgado cuerpo en un jumper color amarillo en detalles florales y unos tenis blancos.

El mensaje de Adamari López Al pie de esta publicación, la cuenta escribió el siguiente mensaje de Adamari López para las personas que la crítican: “¡Eso! Adamari López respondió al ritmo de ‘No me importa’. La presentadora puertorriqueña bailó y saltó para burlarse de sus haters, mostrando su asombrosa figura”. Lamentablemente, para Adamari las cosas no el salieron como ella esperaba, ya que seguidores de la cuenta de Suelta la sopa no dudaron en dejar otro comentario y comenzar a burlarse de la puertorriqueña, afirmando que realmente sí le importaba ya que estaba hablando de eso y respondiéndolo.

Seguidores la critican Varios seguidores se fueron con todo contra la guapa actriz de telenovelas tras este contundente mensaje: “Quiere disimular que no le importa, pero sí le importa”, “Pues si le importa desde el momento en que está haciendo este video”, “Si no le hubiera importado no hubiera bajado de peso por el hate que le tiraba la gente. Ella se engaña solita. Que mal le va”. Por otro lado, alguno seguidores señalaron que no creían que realmente le estuviera dedicando ese mensaje a los “haters”, sino más bien a la supuesta noticia de que su ex Toni Costa ya tiene una nueva pareja: “¿Para los haters? Qué raro, porque salió con eso justo el día que dieron a conocer el cuerpazo de la nueva novia de Tony” (Archivado como:Adamari López sorprende al aparecer sin una gota de maquillaje).