Después, a los pocos meses de haber finalizado su relación, Ada impactó a todos con su nueva y esbelta figura, sin embargo, los ataques en su contra no finalizaron, ya que muchos afirman que este cambio no se debió a las dietas y el ejercicio como ella decía, sino más bien a operación de balón gástrico, mismo que mencionó Olga Tañón hace algunos días atrás.

Recibe el año lleno de besos y apapachos. La guapa conductora puertorriqueña, Adamari López sorprendió en redes sociales al aparecer besando a alguien durante el inicio de año nuevo y para sorpresa de muchos no se trató de su ex pareja, el bailarín español Toni Costa, ¡sino de otra persona!

Siendo su primer festejo de Año Nuevo sin Toni Costa, Adamari López no se despegó de su pequeña ni un momento, cuidando de que ella estuviera a salvo, y viéndola disfrutar mientras que jugaba con una bengala prendida, mientras que, para las 12 que marcara el reloj apareciera besándola maternalmente en todo su rostro .

“Estaré más enfocada que nunca en mi bienestar pero sobre todo en el de mi hija Alaïa, es precisamente por ella que les agradeceré mucho respeten esta decisión y me brinden todo su apoyo, los quiero mucho, gracias”, comentó en ese momento la guapa conductora al momento de oficializar su separación con Toni Costa.

En otro hilo de las cosas, y como bien se mencionó con anterioridad, a pesar de que Adamari López ha mostrado un cuerpo más delgado y esbelto, eso no ha impedido que seguidores en redes sociales la ataquen afirmando que la guapa conductora se operó, ahora, harta de estas acusaciones y críticas, decidió dedicar una respuesta a todos ellos.

Y es que luego de responder ofensas de una manera bastante inteligente, que si los rumores a su alrededor por la nueva novia de Toni Costa, la presunta infidelidad de su ex, los señalamientos contra su cuerpo y un sinfín de aspectos que le generan burla, ahora se encargó de ‘aniquilar’ a quienes dicen que se operó para bajar de peso.

Sin embargo, hace unos meses, cuando ella subía fotos y videos asegurando que habría perdido sus libras de más mediante dietas y ejercicio, se empezó a especular que supuestamente recurrió a una banda gástrica que aceleró el proceso, algo que aparentemente no estaba permitido en el reto en el que participaba.

¿Acepta que se operó del cuerpo?

La cuenta de Instagram de ‘People en español’ causó conmoción con el video donde se escucha decir a Adamari López: “Cuando dicen, esque ese cuerpazo es porque se operó… opérese, opérese, si tiene la plaza y se quiere operar, opérese y no sufra, si quiere hacer ejercicio hágalo, pero no joda!”, dejó bastante claro.

Sin embargo, lejos de verlo gracioso, la gente se indignó y opinó: “Que no engañe a Oprah”, “bla bla bla ….por qué será que a las mujeres les cuesta tanto hablar con la verdad cuando de cirugías se refiere”, “Cual cuerpo mejor que le baje dos rayitas a su prepotencia ya no es la misma de antes”, “Cuerpazo? Bajó de peso sí ajá pero de ahí a cuerpazo hay mucha diferencia, manita bájele a ese ego”, “Ella primero se operó y ahora para mantener la forma se hizo el gym en casa, no es dificil admitirlo,cual es el problema”, sentenciaron las personas en ese momento. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE ADAMARI LÓPEZ RESPONDIENDO SOBRE SU CUERPO. Algunas imagenes pertenecen a este video