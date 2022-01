“Voy a estar alejada unos días más hasta que me entreguen mi resultado y me digan que estoy bien y solamente quería dejar saber, les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero poder seguir contando con sus oraciones”, expresó en ese momento en su cuenta de Instagram.

Y es que tanto la ex de Toni como sus doctores, considerando los síntomas que Adamari estaba comenzando a tener, muy similares a los que tuvo cuando le dio influenza, no le quedó de otra más que internarse: “Tomando las medidas de precaución necesarias, y hablando con mis doctores y equipo médico, tomamos la decisión, por los síntomas que tenía, entrar al hospital y darme tratamiento”,

“Ya me encuentro mucho mejor, gracias a Dios, afortunadamente me pude dar un tratamiento entonces hoy me siento mucho más fuerte. En un ratito vienen a hacerme la prueba para ver si en algún momento doy negativo, tengo que ponerme a trabajar, pero bueno, por el momento he salido positiva todavía”.

¿Por qué estuvo internada en el hospital?

Tras esto, se le cuestionó directamente a Adamari López el porqué había decidido entrar al hospital, a lo que la guapa conductora mencionó que fue para que su salud no peligrara y los síntomas que sentía por el COVID-19 no escalaran como la vez que le dio Influenza hace tres años: “Cuando me dio influenza las cosas se me complicaron muchísimo, mi sistema pulmonar no estaba funcionando muy bien”

“Se me complicó mucho al grado de que me vi en un estado grave de salud. El doctor viendo que volví a presentar síntomas de falta de aire, y tomando medidas de extrema precaución, decidieron internarme y darme un tratamiento monoclonal para que no me viera en la misma posición”.