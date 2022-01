La mayoría de los internautas aseguraron que lucía más delgada de lo normal, y mientras algunos aplaudieron su esfuerzo para lucir esa increíble figura que ahora la distingue, otros más no dudaron en criticarla y hasta pedirle que por favor ya no bajara más de peso pues así estaba bien. Archivado como: Adamari López baja peso

“Cuando tratas de bailar zumba con Adamari López” escribió Quique, pues al parecer por más que intentaba igualar la gran coreografía que Ada estaba montando frente a las cámaras, no le fue posible, por lo que mientras seguía bailando no pudo evitar echarse a reír. Archivado como: Adamari López baja peso

Más de los comentarios sobre Adamari y su aparición

“Adamari baila muy bien solo gracias a su ex”, “Esta muchacha después que adelgazo tiene ese cuerpo tan extraño que no le encuentro forma a la pobre”, “Le falta ritmo… a mover esas caderas”, “Que plástica se ha puesto esa mujer”, “La experta bailando jajaja y ni baila“.

“Perdona pero no saber bailar zumba”, “Y esta dice que bajo de peso así jajaja, se mueve más una pala empeñada”, “Bueno Adamari no parece ser la ex esposa de un coreógrafo”, “Dios muy flaca”, “Ella no tiene nada de gracia”, “Ya ubiquen a esa mujer por favor”, se lee en los comentarios de la publicación. Archivado como: Adamari López baja peso. Algunas imágenes de esta nota provienen de este y este videos.