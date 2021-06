Luego del anuncio de la separación entre Adamari López y Toni Costa, salen a la luz más detalles

Ahora, la actriz y conductora puertorriqueña asegura que no tiene nada qué ocultar

“Lamento mucho la separación que tuvo este año, es una mujer que ha pasado por varias cosas realmente fuertes”, expresan usuarios Justo a una semana de que confirmara su separación de Toni Costa tras 10 años juntos, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López asegura en entrevista que no tiene nada qué ocultar, provocando reacciones de todo tipo entre los usuarios. Fue la presentadora de televisión, así como modelo, actriz y ex reina de belleza Viviana Gibelli, quien compartió esta entrevista con la boricua a través de su canal oficial de YouTube, la cual hasta el momento tiene más de 50 mil vistas a unas cuantas horas de su lanzamiento. “Sacaba mucho coraje, muchas frustraciones”: Adamari López Radiante, y con un vestido amarillo que hacía resaltar aún más su belleza, Adamari López comentó en primer lugar que desde pequeña “comenzó a vestirse de diferentes personas”, lo cual al principio hizo como un juego, y a medida que fue creciendo, se fue enamorando de cada uno de los personajes a los que les daba vida. “Encontraba también a lo mejor una manera de escape, porque muchos de ellos fueron de ‘mala’ (villanas) y por ahí sacaba mucho coraje, muchas frustraciones, que uno tratando de ser un buen ser humano, no quisiera herir a nadie y lo transformaba a través de los personajes y me divertía al fin y al cabo muchísimo” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).

Su sobrepeso nunca le preocupó “Fue al parecer un shock para la gente que yo sacara una fotografía con mi esposo (Toni Costa) celebrando mis 46 años (en el 2017) en Cancún en traje de baño y causó revuelo entender que yo tenía unas libritas de más les causaba suficiente estrés”, comentó Adamari López en esta entrevista. También, compartió que eso nunca le ha preocupado, pero actualmente se está alimentando correctamente, además de hacer ejercicio, pero no porque la gente lo haya comentado, sino porque es algo que le hace muy bien a ella para poder seguir criando y educando a su hija Alaia y tener energía.

“El divorcio fue una etapa difícil de superar”: Adamari López Varias personas han comentado que una de las principales razones por las que Adamari López se separó de Toni Costa no fue por problemas de dinero, sino que fue porque no ha superado del todo su divorcio del cantante puertorriqueño Luis Fonsi. “El divorcio fue una etapa difícil de superar, difícil de entender y difícil de procesar, y fue quizás en el momento en que más estática emocionalmente me quedé, aun cuando tuve cáncer, creo que estaban pasando muchas cosas, había más movimiento, pero eso fue algo que me paralizó de alguna manera”.

Tuvo muchas motivaciones para vencer al cáncer Tranquila, la actriz y conductora puertorriqueña compartió que cuando contrajo cáncer tuvo muchas motivaciones para salir adelante, así como para buscar diferentes maneras para ser feliz y recuperarse de esta enfermedad, lo cual le hacía moverse constantemente. “Además tenía el amor incondicional de mi familia, tenía el amor del hombre al que yo quería, la motivación de que más adelante quería ser mamá, de que más adelante me iba a casar, de que más adelante iba a hacer nuevos proyectos, así que había un movimiento dentro de la dificultad que estaba viviendo”.

“No me sentía querida”: Adamari López Cuando Adamari López pensó que ya había encontrado la estabilidad y había vencido al cáncer, de repente, los planes que tenía para su vida quedaron detenidos, como si le hubieran puesto “una pared enfrente”y no sabía cómo darle vuelta: “Pero después de eso salí, y he estado en constante movimiento”, dijo entre risas. “En el momento en que me entero la situación por la estaba pasando, no era algo que me esperaba, no era algo que pensara que me iba a pasar en mi vida, y quizás toda esa parte, después de haber conseguido un apoyo inmenso de una pareja, de haberme ayudado a recuperarme de la enfermedad, encontrar ese otro lado en donde no me sentía querida o aceptada por la pareja o rechazada fue difícil”.

La boricua aseguró que no se casó para divorciarse Viviana Gibelli le preguntó a la boricua si durante el proceso de su enfermedad se dio cuenta que su relación con Luis Fonsi ya no estaba funcionando, a lo que respondió que no se percató, ya que si se hubiera dado cuenta, lo hubiera platicado con su pareja. “Yo no me casé para divorciarme, vivi de joven una etapa maravillosa, fui noviera, viví una vida de adolescente divertida, estudié en la universidad, me gradué, hice todo lo que yo quise hacer como mujer soltera y estaba lista después de dos años y medio de una relación estable, casi tres años, de dar el paso del matrimonio”.

Escribió dos libros sobre su vida Tras 8 años junto a Luis Fonsi, Adamari López decidió lanzar su libro Viviendo, el cual escribió mientras estuvo enferma y quiso compartir con la gente la manera en que se vive este padecimiento. Ya divorciada, le propusieron escribir otro libro, el cual nunca se trató de su separación. “Se trataba sobre mi vida, cómo había empezado Adamari desde jovencita, qué cosas había hecho, qué situaciones difíciles había enfrentado, la enfermedad, mi cáncer, cómo descubro que estoy con cáncer, pero todo ese proceso, él (Fonsi) era parte de esa vida”.

El divorcio también fue difícil para Luis Fonsi Ya casi para concluir, Adamari López mencionó que cree que para Luis Fonsi, después de mucho tiempo que vivieron juntos, también fue difícil su divorcio, pero eso lo tendría que responder directamente, ya que él sabe qué fue lo que vivió y sintió. “Yo creo que parte de lo que hizo la gente a hacer comentarios o expresarse de lo que decía el libro, la mayoría de la gente lo hizo sin leer el libro, Creo que la culminación de esa pared que se terminó de derrumbar fue precisamente el libro”.

“No tengo nada qué ocultar”: Adamari López “Yo nunca he tenido problemas de hablar porque no tengo nada qué ocultar porque no tengo vergüenza, porque no hay nada que no se pueda platicar con respeto, con cariño y sin tapujos”, le dijo Adamari Lopez a la presentadora Viviana Gibelli. “En un momento donde pasé por la enfermedad, y tenía tantas ilusiones de continuar mi vida, y de muchas ilusiones que tenía, enfrentarme quizás, después de haber superado la enfermedad, al divorcio, ya sin tener los senos, sin que un hombre nuevo me conociera, con el atractivo de la mujer que era antes, reencontrarme y aceptarme yo misma, todas esas cosas de alguna manera repercuten emocional y psicológicamente en lo que a uno le toca vivir y es mucho más difícil volver a empezar”. Y aún faltaría la llegada de Toni Costa a su vida.